Tres bailarinas denuncian a Lizzo por acoso sexual y comentarios gordófobos

La cantante estadounidense Lizzo se enfrenta a una demanda de parte de tres exbailarinas de su equipo, que la acusan de haberlas acosado sexualmente entre los años 2021 y 2023. En la denuncia, interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y extendida a la productora de la rapera y a la capitana de baile, Shirlene Quigley, alegan que se respiraba “un ambiente de trabajo hostil” y que la artista, abanderada de la diversidad de los cuerpos, llegó a hacer comentarios a una de las compañeras sobre su aumento de peso.

Además, las tres bailarinas que firman la demanda aseguran que los episodios de acoso iban más allá y que también se produjo de tipo racial y religioso. Entre las supuestas prácticas que atribuyen a la capitana del equipo de baile, se encuentran el intento de convertir a su religión a parte del equipo o hacer bromas de mal gusto sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio. En este sentido, señalan que Quigley cuestionó la virginidad de una de las compañeras en “Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls”, un reality show que recogía la búsqueda de la cantante de nuevas integrantes de su equipo de baile.

Lizzo con su equipo de bailarinas en uno de sus conciertos Gtres

Sin embargo, el episodio más grave habría tenido lugar en Ámsterdam, durante la gira europea de Lizzo. Una de las demandantes asegura que una noche de fiesta visitó el conocido como barrio Rojo junto a la cantante, y las dos entraron a un club de estriptis, donde habría sido obligada a tocar los pechos de una bailarina mientras desarrollaba su espectáculo.

La demanda llega después de que las tres exbailarinas dejaran de trabajar para el equipo de Lizzo. Mientras que una fue despedida por grabar una reunión, a otra no se le renovó su contrato por los recortes presupuestarios que, asegura, no afectaron a otros compañeros. Por su parte, la tercera renunció de forma voluntaria como un acto de solidaridad con las otras bailarinas.