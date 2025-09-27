Continúa la tensión en la familia Beckham: Harper se une a Instagram y Brooklyn no le sigue

Harper Beckham ha dado su primer paso en el mundo digital al abrir una cuenta privada de Instagram tras cumplir 14 años. Aunque el gesto podría parecer cotidiano, ha despertado un notable interés mediático por lo que revela, y lo que omite, sobre las relaciones dentro de la familia Beckham.

La cuenta, que incluye frases como “Your fav blonde” y “Yours Truly”, refleja el estilo juvenil de Harper. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, mientras sus padres David y Victoria, y sus hermanos Romeo y Cruz ya la siguen en la plataforma, su hermano mayor Brooklyn Beckham aún no lo ha hecho.

Este detalle ha reavivado las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Brooklyn, casado con Nicola Peltz, y el resto de la familia. Medios como Metro han señalado tensiones persistentes, alimentadas por ausencias en eventos familiares y gestos públicos que sugieren frialdad entre los hermanos.