Victoria Beckham copia a David y tendrá su propio documental en Netflix: fecha de estreno y todos los detalles

En octubre de 2023 llegó a Netflix el documental “Beckham”, un fenómeno que no solo captó la atención de los aficionados al deporte, sino que se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas y comentadas de la plataforma. Desde su lanzamiento, la serie de cuatro episodios ofreció una mirada íntima a la vida del exfutbolista David Beckham, con material inédito, entrevistas profundas y momentos honestos de vulnerabilidad que hasta entonces permanecían en la sombra.

Su acogida fue espectacular: récords de audiencia global, elogios de la crítica y la concesión de un premio Emmy en la categoría de serie documental o programa de no ficción.

El impacto del documental va más allá de los números. Beckham confesó que el proceso de filmación fue “muy difícil” y en ocasiones incómodo, admitiendo que pensó incluso en retirarse del proyecto porque abrir esas puertas al pasado no había sido sencillo. Aun así, él y su mujer, Victoria, reconocen que el resultado valió la pena: el público por fin pudo conocer no solo al ícono futbolístico, sino al ser humano detrás del mito, enfrentándose a sus dudas, miedos y momentos de crisis personal.

Tal ha sido el éxito cosechado que Victoria no se ha podido resistir a recoger el testigo de su marido y lanzarse a la producción de su propio documental, también de la mano del gigante del streaming. Hace solo unas horas, la filial británica de Netflix ha anunciado el estreno “próximamente” del proyecto sobre la vida de la icónica spice girl, sin ofrecer muchos más detalles sobre la pieza.

Detalles y fecha de estreno del documental de Victoria Beckham

“La serie recorre la historia de Victoria Beckham desde sus años de formación y su ascenso a un éxito sin precedentes con las Spice Girls, pasando por su mediática relación con la leyenda del fútbol David Beckham, hasta su incansable trabajo para consolidarse en el implacable mundo de la alta costura”, cuentan desde la plataforma.

Además, el documental de tres episodios estará centrado en los preparativos de Victoria Beckham de cara a “su desfile más ambicioso”, el de la Semana de la Moda de París, mostrando así su transformación de estrella del pop internacional a diseñadora de renombre.

El proyecto, dirigido por Nadia Hallgren (“Becoming”) y de los mismos creadores de “Beckham”, llegará a Netflix el próximo 9 de octubre.

Está por ver si el documental también recoge las tensiones familiares que desde hace meses son notorias en el seno de los Beckham. Brooklyn, el primogénito de Victoria y David, se ha distanciado de sus padres y sus hermanos y no parece que tenga intención alguna de limar asperezas con ellos. ¿Será el único que no aparezca en la serie de su madre?