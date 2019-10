David Bustamante: "Me he reseteado sin terapias"

David Bustamante, que es hombre de retos, de riesgos controlados y muy competitivo, no ha podido alzarse con la victoria en la X Land Rover Discovery Challenge a pesar de haberlo intentado hasta el final por tierras marroquíes. El triunfo se lo llevó el equipo liderado por Laura Matamoros y Anabel Martín. El cántabro asegura que está feliz y contento en esta nueva etapa de su vida. Al parecer ha decidido aligerar lastre y deshacerse de todas sus propiedades, vive con su novia, Yana Olina, en un piso alquilado y a finales de año grabará una nueva temporada de «La Voz».

Ahora sí que se puede afirmar que el cantante ha superado la crisis postmatrimonial, ya que ni siquiera recuerda si fue hace cuatro o cinco años cuando se separó. La responsable de este giro vital ha sido Yana Olina. «Ya no pienso en esa etapa del matrimonio. Soy un artista importante que disfruta de la mejor compañía del mundo. Mi novia me mira con unos ojos que hace que tenga ganas de llegar a casa. He encontrado el equilibrio entre trabajo y vida personal. Y he aprendido a no posponer y a solucionar los problemas en el momento. No he sufrido tanto trauma con la ruptura, pero los cambios cuestan. Pasé de vivir en familia a la soledad. Ahora me gusta cocinar porque he estado en un mundo que me lo daban todo hecho y me perdía cosas. El divorcio me ha ayudado a resetearme, a mejorar y a quererme. He tenido paciencia conmigo mismo y no he recurrido a terapias».

En esa nueva cultura que ha descubierto de ir despacio y saboreando etapas, no tiene cabida aumentar la familia, aunque su hija Daniela haya cumplido los 11 «no pienso en tener un hijo, ni Yana tampoco me lo ha pedido. Ella es una mujer de 31 años y yo un hombre de 37. No lo pensamos, aunque, lo más normal es que, si duramos y todo va bien, quizás sí, pero yo me siento realizado y ella no tiene esa inquietud. Creo que es importante disfrutar del presente porque el futuro será maravilloso. Me gustan las personas que me hacen ver que me quieren como soy y no por lo que tengo». Con respecto a la bailarina rusa que ocupa su corazón asegura que lo que le conquistó de ella fue que «No quería nada conmigo cuando la quise conquistar y cuando yo me alejé fue cuando hizo que me enamorara. Lo hacemos todo juntos. Disfruto de su compañía, no me imagino con otra persona».

Vértigo patológico

Rotundidad en sus palabras como en sus acciones. Bustamente, desde que se cayera de un andamio en una obra, sufre un vértigo patológico, aún así no dudó en aceptar el reto de competir en una nueva edición de la Land Rover. «Soy hombre de riesgos al que le gusta controlar las situaciones y por eso muchas veces me bloqueo. En estas pruebas siempre me enfrento a un pánico que va más allá del miedo y es el vértigo. Participar me ayuda a superarme. Jamás imaginé que haría las pruebas que he pasado y me parece muy positivo porque supone un crecimiento personal».

El cantante reconoce que ha sido un año difícil, con 10 conciertos aún pendientes de su gira «Héroes». «Estos últimos años no han sido los más boyantes de mi vida por diferentes circunstancias. Aún así, no he perdido ninguna propiedad, las he vendido todas y estoy totalmente recuperado. En contra de la desaceleración que está sufriendo el país, yo estoy ahora en una época de aceleración. Rehaciendo mi patrimonio y cuando crea que es el momento, invertiré. Ahora prefiero vivir de alquiler». Con respecto a su hija, afirma que tiene claro «que no quiere ser cantante ni actriz. Tiene claro que lo que no quiere ser es ‘‘vagueadora’’».