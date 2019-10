El juez exige a Antonio David el pago de 80.000 euros en 24 horas

La magistrada titular del juzgado número 2 de Alcobendas exige a Antonio David Flores, el exmarido de Rocío Carrasco,, reunir 80.000 euros y presentarlos en los juzgados en concepto de fianza, dentro de un proceso penal abierto por su ex mujer por un presunto delito de insolvencia punible y estafa procesal, según publica el portal Vanitatis.

Según el citado documento, la jueza solicita la apertura de juicio oral contra Antonio David por esos delitos y declara como órgano competente a la Audiencia Provincial de Madrid. Los 80.000 euros que se le solicitan al acusado pretenden “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele”. El ex guardia civil, que permanece en la casa de “Gran Hermano Vip”, en Guadalix de la Sierra, no es consciente de este revés judicial, por lo que se desconoce si serán los abogados de Flores los que se encarguen de los trámites burocráticos.

La historia se remonta a 2006, cuando otro juzgado de primera instancia de Alcobendas determinó que antonio David Flores debía pasar a su ex mujer, Rocío Carrasco, por los dos hijos que tienen en común, una pensión de manutención de 559,83 euros al mes. Al no hacerse cargo de los pagos, se presentó una demanda de ejecución por parte de Carrasco por lo que su ex marido fue condenado en 2012 a pagar 35.872 euros a su exmujer más 10.761 relativos a intereses y costas. Y en 2013 a pagar también 10.743,46 euros más 1.500 de intereses. En total, una deuda acumulada de casi 60.000 euros.

Antonio David se declaró insolvente para no hacer frente al pago de la deuda, algo que el Ministerio Fiscal puso en duda al demostrar que el acusado había participado en varios programas de televisión y concedido algunas exclusivas. Por este motivo, el ministerio fiscal presentó un escrito en el que le consideraba responsable de un delito de insolvencia punible y solicitaba para el ex miembro de la benemérita tres años de prisión, más una multa de 12 euros por día. Además, le solicita una indemnización de casi 60.000 euros a Rocío Carrasco en concepto de responsabilidad civil.

