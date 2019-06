El polígrafo de Mariñas: ¿Deberían conceder a Amancio Ortega el Princesa de Asturias de la Concordia?

Verdadero. No solo merece tal reconocimiento sino cuantos en España existen. Desde la nada en las coruñesas «Galerías Maria Pita» ha llegado a poseer una de las mayores fortunas y empresas mundiales. Parece un milagro y su creatividad no solo lo hizo multimillonario sino que en principio generó especulaciones o supuestos de todo tipo. Pero ahí sigue, ojalá para mucho tiempo, para orgullo del país.

¿Sobrevivirán Mar Flores y Elías Sacal al verano... y al cuarto intento?

Falso. Parece improbable, tal y como llevan haciendo las cosas desde que se conocen hace ya cuatro años. Recuerdan aquella comedia jardeliana con dos amantes de ida y vuelta. Parecen un chiste porque no cabe la inmadurez dada su edad y larga experiencia sentimental. Nos mantienen en alerta permanente. No apuesto por ellos, aunque ojalá me equivoque.