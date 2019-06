El polígrafo de Mariñas: ¿Es preocupante el segundo ingreso hospitalario de Sara Carbonero?

Verdadero. No sé si hay cachondeo, cinismo o simple exaltación, cuando Isabel Preysler glosa su actual relación cardiaca. Tampoco pierde el tiempo sobre todo relatando el buen estado de su corazón. «Estoy en mi mejor momento», reconoce exaltadora igual que hizo anteriormente desde que Julio Iglesias la conoció hace medio siglo. Desde entonces no ha parado y en la variedad está el gusto, tras Griñón o el actual Vargas Llosa.

¿Sentará la cabeza Feliciano López con su futura esposa, Sandra Gago?

Verdadero. Eso es lo que parece si siguen lanzados como hasta ahora. No obstante, el verano es pródigo en unir a parejas que acaso no ofrecen mucho futuro. Pero las vamos consignando para darles chance y nombre. Es lo de Sandra con la que no resultaría imposible que el inestable Feliciano López, el tenista más ligón, tan dado al coqueteo sentara la cabeza de una vez. Ya le toca serenarse.