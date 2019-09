El polígrafo: ¿Es el amor veraniego de Lara Álvarez y Andrés Velencoso solo un «calentón»?

¿Es el amor veraniego de Lara Álvarez y Andrés Velencoso solo un «calentón»?: falso

No me atrevería a decir tanto. Puede ser un simple encantamiento estival bien promocionado o quizá hayan encontrado al amor de su vidas. Velencoso es enamoradizo y bien lo demostró en su fuerte historia con Kilie Minogue y en otros momentos de su agitada vida. Ahora se han encontrado, cuajaron y a ver lo que dura. Además del cariño recíproco, comparten el amor por los perros aunque, si el amor aguanta, no saben cómo se llevarán.