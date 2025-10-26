Esta conocida actriz de 'Juego de Tronos' está saliendo con el cantante de Coldplay, según la prensa británica

El panorama mediático británico se ha revolucionado con un nuevo rumor sentimental que nadie esperaba. Según informa el Daily Mail, Sophie Turner, la actriz que dio vida a Sansa Stark en Juego de Tronos, podría estar iniciando una relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay. Fuentes citadas por la prensa aseguran que ambos se habrían encontrado en una reunión privada poco después de poner fin a sus anteriores relaciones. Turner, de 29 años, rompió hace unas semanas con el aristócrata Peregrine “Perry” Pearson, mientras que Martin, de 48, acaba de separarse de Dakota Johnson, con quien mantuvo una relación de casi ocho años.

Aunque ni Turner ni Martin se han pronunciado, los medios británicos apuntan a un “acercamiento discreto” entre ambos, en un momento de transición personal para los dos. “Llevan vidas muy distintas, pero comparten una energía similar y se entienden”, ha señalado una fuente al tabloide.

La posible conexión entre la actriz y el músico no sería del todo casual. En 2020, durante un programa presentado por Joe Jonas, entonces marido de Turner, Chris Martin apareció en un video sorpresa de felicitación. En aquella ocasión, la actriz reaccionó visiblemente emocionada, un momento que ahora muchos fans interpretan como un primer indicio de complicidad.

Turner estuvo casada con Jonas desde 2019 hasta su divorcio en 2024. Juntos son padres de dos hijas, Willa y Delphine. Martin, por su parte, se divorció de la actriz Gwyneth Paltrow en 2016 y ha mantenido desde entonces una relación intermitente con Dakota Johnson, que habría llegado a su fin este verano.

Por el momento, no existe confirmación oficial de este nuevo vínculo. Los representantes de Turner y Martin han optado por no hacer declaraciones, mientras las redes sociales se llenan de comentarios sobre la inesperada pareja. Por ahora, lo único cierto es que tanto la actriz como el cantante atraviesan etapas similares y se habrían reencontrado en un momento de cambio personal, suficiente para que la prensa británica haya comenzado a especular con una posible relación.