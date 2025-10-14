Por qué Susanna Griso se casa tras solo siete meses de noviazgo: este es el motivo que ha desvelado

Se trata de una de las caras más reconocibles de la televisión en España, y actualmente se encuentra de enhorabuena. La periodista y presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, desvelaba poco después de cumplir 56 años su compromiso con su actual pareja, el empresario Luis Enríquez Nistal. Tras siete meses de relación, la pareja ha decidido estar preparada para dar el paso hacia una nueva etapa.

El escenario escogido para su enlace, la Costa Brava, será testigo de la unión de Griso y Enríquez el próximo 25 de julio de 2026. Con poco más de nueve meses de preparativos y anticipación por delante, son muchos los que se preguntan el porqué de esta decisión tan rápida. Pues bien, la mismísima Susanna Griso ha explicado ante los medios las razones que le han llevado a querer volver a dar el 'sí, quiero'.

El hombre de su vida

Después de que varios reporteros acudieran al encuentro de la presentadora a la salida de las instalaciones de Antena 3, ella dejaba claro que no había que seguir buscando a esa alma gemela porque ya la había encontrado. "Cuando una cumple años y tiene las ideas bastante claras en la vida, sabe perfectamente lo que quiere en un hombre, en un compañero de vida, y Luis reúne todos esos requisitos y me hace sumamente feliz", confirmaba Griso.

El enlace entre la periodista y el empresario será el segundo para ambos. En el caso de Susanna, le precede su matrimonio junto a Carles Torras, el cual duró 23 años, entre 1997 y 2020. De aquella unión salieron tres hijos biológicos (Jan, Mireia y Dorcette) y un hijo de acogida (Koudus, natural de Ghana). De Luis se sabe que también tiene cuatro hijos de su anterior matrimonio.

Mientras se acerca poco a poco la tan esperada fecha, Susanna Griso intenta mantenerse hermética en la medida de lo posible, para no compartir más detalles de la cuenta sobre su boda. Eso sí, la expectación está más que garantizada; será uno de los enlaces que más darán de qué hablar en 2026.