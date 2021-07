Claudia, la hija pequeña de Bertín Osborne, es la “estrella” del verano

Gente

Celebridad

Su boda en octubre con José Entrecanales será uno de los grandes acontecimientos de este año. Claudia Ortíz, la hija pequeña de Bertín Osborne y la fallecida Sandra Domecq, es una mujer de treinta y dos años, guapa, inteligente, feminista, fashionista y volcada en su trabajo de «coach» emocional, en el yoga y la meditación, y en su familia. Muy unida a su padre y a sus hermanas, Eugenia y Alejandra, sueña con una boda de película, no en vano, entre los invitados, estarán la flor y nata del mundo empresarial y artístico de nuestro país. Un enlace religioso, y una fiesta posterior, en un lugar muy significativo para la novia, la finca de Jerez que perteneció a sus abuelos maternos Beltrán Domecq y Ana Cristina Williams, y de la que ahora son dueñas ella y sus hermanas.

Claudia Osborne

Su pareja, con quien ya vive en un amplio piso en el madrileño barrio de Salamanca, es el hijo de José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de Acciona y una de las fortunas más importantes de España. Curiosamente, los novios llevan el apellido Domecq y son familia lejana, porque el abuelo de Claudia y el bisabuelo de José eran hermanos.

El currículo sentimental de Claudia no es extenso y está marcado por dos grandes desamores. En su web no desvela las identidades de esos hombres que le hicieron sufrir, pero confiesa que a los 22 y a los 27 años sufrió dos grandes depresiones por culpa de los fracasos sentimentales. Con el paso del tiempo esa fragilidad se fue difuminando y hoy es una mujer muy segura de sí misma, que ayuda a otros en sus clases de «coaching» a que consigan la superación personal y recuperen la autoestima.

Antes de conocer a José Entrecanales hace poco más de un año, aparecieron en su vida el directivo australiano Hugh Hawkins, al que conoció en Nueva York, y Daniel Arigita, ex pareja de Elena Tablada.

Su futuro marido le ha devuelto la estabilidad que le faltaba, el amor y la armonía presiden su vida, atrás quedan aquellas en su Instagram en las que se lamentaba de que «la búsqueda de amor me trajo muchos sufrimientos, y tenía claro que algo estaba fallando, dependía de algo externo a mí para sentirme una mujer completa».

El día de su boda se resolverá una gran incógnita: ¿Acudirá la ex mujer de su padre, Fabiola Martínez, al enlace entre Claudia y José? La venezolana podría haber decidido no ir para no quitarle protagonismo a los contrayentes, pero, como ya publicamos en exclusiva en LA RAZÓN, tanto Bertín como sus tres hijas intentan que recapacite para que asista, porque será muy bien recibida. Fabiola mantiene una relación muy cordial y de infinito cariño con las tres hijas del cantante, para las que es una gran amiga, incluso confidente. La mediática separación no ha influido negativamente en esa estupenda relación.