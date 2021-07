Carlota Corredera “censura” a sus seguidores de Instagram

Gente

'Sálvame'

Su pasión por Rocío Carrasco desborda los límites normales. Carlota Corredera ya empieza a cansar en las redes sociales por su postura favorable hacia la hija de “la más grande” y acepta muy mal las críticas. Lo demuestra con su talante en su propio programa, “Sálvame”, cuando alguien le lleva la contraria o suelta alguna frase en contra de su adorada Rociíto. Pero ha llegado más allá, no se le ocurrió otra cosa que eliminar en su Instagram la opción de dejar comentarios sobre la ultima foto que ha subido a la red social, en la que aparece abrazando con inusual entusiasmo a Rocío Carrasco, y debajo de la imagen el mensaje “Rocío Carrasco, no estás sola, no estas sola”.

Pero, esa iniciativa ha revolucionado a sus críticos, a esos que consideran que, como presentadora del docudrama “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, debería ser menos apasionada con sus encendidos comentarios. En el otro lado, los “rociístas” acérrimos han encontrado en Corredera un estandarte. De hecho, la imagen citada ha conseguido más de veinte mil “me gusta”.

La defensa televisiva de Carlota a Rocío le ha convertido en una de las mejores amigas de la esposa de Fidel Albiac, y ya forma pandilla con el matrimonio y el amigo más fiel de los mismos, David Valldeperas, principal valedor de la Carrasco en Mediaset.