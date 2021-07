Blas Cantó: “He estado en la peor etapa de mi vida”

Gente

El quinto y ultimo capítulo de la tercera temporada de ‘Este es el mood’ de Badoo tiene como invitado especial al cantante y representante de España en Eurovisión Blas Cantó, que ha hablado sobre los meses especialmente duros que atravesó al fallecer su abuela y su padre. “Me sentía muy mal y aun así tenía que estar con la promo de Eurovisión, Kelly Clarkson quiso hacer una canción conmigo, pero eso ya lo había grabado antes y lo pude sacar, con Pastora Soler, hice unas cosas con otros canales de televisión… Llegó un momento en el que no podía hacer nada más, me sentía muy mal por lo que estaba pasando”, señala, aludiendo a lo mal que le sentó el confinamiento.

El artista murciano habla además sobre su agridulce experiencia a su paso por el Festival de Eurovisión. “Fallece mi abuela y tengo que ir con una canción que ha elegido el público que habla sobre cosas muy duras en mi vida. Recuerdo estar en el escenario frente a 300 millones de espectadores pensando en ella todo el tiempo e intentando que no se me fuera la laringe porque me iba a poner a llorar. Fue duro emocionalmente y, cuando terminó todo, no me lo podía creer porque habían sido dos años de la más bonita experiencia de mi vida, pero acompañada por un dolor muy grande”.

Sobre su experiencia con el bullying y el acoso en redes sociales, el cantante dice: “Las redes se convierten a veces en el demonio. Estamos confundiendo la libertad de expresión con la agresión”. El artista confesó haber vivido en primera persona este tipo de situaciones e, incluso, hace una propuesta directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Todo el que se abra una red social se tiene que poner su DNI, su dirección y su cuenta bancaria porque luego pasa lo que pasa, no se puede identificar, etc. y que cada tuit cueste un euro. Es que el dinero es lo que duele realmente en este mundo”.

Blas Canto en Eurovisión

Desde una perspectiva educacional el cantante comenta: “Si un padre te pone en Internet: ‘Si veo a mi hijo maquillado como tú en la tele le rompo la boca’, el problema no es del niño sino del padre que está educando”. De este modo, el artista hace referencia a las críticas homófobas que sufrió recientemente, que se referían al maquillaje que llevaba en el programa La Voz Kids. “Cuando a los niños y niñas les educas desde la intolerancia, estás creando algo feo porque el día de mañana son los que señalan, los que no lo ven normal y te dan una paliza y te pueden llegar a matar. Un niño nace sin prejuicios y libre, por lo que quienes abogamos por la libertad no estamos adoctrinando a nadie”, explica.

Además, el ex componente del grupo Auryn habla del carácter terapéutico de la música: “Me sirve como terapia en los buenos y en los malos momentos. En los buenos me sirve para sacar toda mi euforia y, en los malos, a hundirme más en la miseria todavía, pero es que es necesario tocar fondo. La música cuando te hace llorar y deprimirte a lo mejor te está ayudando a llegar a ese fondo al que no puedes llegar sin la música. Lo que no está bien es quedarse a mitad, con sensación de desasosiego. Te tienes que permitir estar mal, aceptarlo y nadar un poco en el barro”.

La salud mental también estuvo muy presente durante la entrevista a Blas Cantó. El artista, que aboga por la importancia de conocernos más a nosotros mismos, hace alusión a una herramienta externa: la terapia. “Yo creo que me conozco bastante, hay momentos en los que estoy mal. Yo ahora mismo he estado en la peor etapa de mi vida. Gracias a Dios tengo una familia que me dice lo que necesito escuchar y que está conmigo incondicionalmente”.

El artista quiso condenar los recientes ataques al colectivo LGTBI y comenta: “No podemos bajar la guardia. Hay gente que intenta politizar el tema y hablar de la bandera LGTBI como si fuera un partido político. Pero es que es la bandera de la libertad, de los derechos humanos, y con eso solo decimos ‘vive y deja vivir’. No tenemos que ser cobardes. Yo no me creo eso de que vendes menos discos por apoyar a un ser humano. Necesitamos a más heteros que se pronuncien, necesitamos más voces, es importante que nos unamos en la defensa de los derechos humanos”.