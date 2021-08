Gente

Entrevista

Jordi Mollà: “Creo que hay que dar mensajes positivos, pero no idiotas”

El actor, que presenta en La Fábrica de Hielo una exposición de 17 obras, explica por qué desde Johnny Depp hasta Alejandro Sanz han encontrado en el arte la terapia perfecta.

- Cuando dice que no quiere que sus cuadros estén en energías raras, ¿a qué se refiere?

- Me gusta rodearme de buenas energías, porque un cuadro es algo a lo que le he puesto empeño. No quiero que esté un lugar sin luz ni buen rollo.

- ¿Sería capaz de decirle a alguien que no le convence que no compre sus obras?

- Si alguien va con una energía extraña, le diría que casi mejor, lo dejemos… Me gusta conocer al cliente, porque todo es un intercambio de energía. En La Habana había un pintor que era la hostia, pero tenía una actitud tan Ierda que al final, decidí no comprarle un cuadro que me interesaba. Somos todos compañeros, y yo no defiendo lo del genio atormentado. La vida es demasiado corta: quiero luz.

- El nombre de la exposición es «Say yes to life», y hace poco colaboró con Desigual. ¿Siempre se mete en proyectos súper «friendly»?

- Cuando empecé a pintar, me decían que era muy oscuro, pero la oscuridad no puede vivir sin luz. Ahora estoy en un punto en el que quiero que todo sea bonito.

- ¿El truco para el arte es quitarse las gafas siendo miope?

- Sí, porque el mundo debe ser bonito y luminoso. No podemos hacer de él un lugar oscuro, sino uno en el que predominen la amistad, el amor, los besos y los abrazos.

- No es este un buen momento para los besos ni para los abrazos.

- No podemos vivir sin contacto, no estamos diseñados para no tenerlo. Habría que ir a La Muralla China y que todo el mundo se diera la mano, pasara lo que pasara.

- ¿Puede el arte sacarnos de esta situación?

- Para el que lo hace, sí. Para mí un mundo sin creatividad no es mundo, y hablo de la creatividad de saber educar a los hijos y de vivir en este mundo, no a pintar un cuadro o escribir una película. La vida es un milagro continuo.

-¿Qué opina de la mentalidad «Keep calm»?

- Con la que está cayendo, si no hubiera un «keep calm», la gente se tiraría por la ventana. Creo que hay que dar mensajes positivos, pero no idiotas. El mundo necesita un momento, y es cierto que hemos tenido una pausa, pero cuando el parón no es elegido, es diferente.

- ¿Qué ha aprendido de esa pausa?

-Yo siempre he estado un poco en pausa, pero para la gente que se vuelve loca, lo de encerrarse de repente ha de haber sido bestial.

- Con Johnny Depp comparte el amor por la pintura...

-Son muchos los actores y cantantes que pintan, como Alejandro Sanz… Quizás porque para pintar no necesitas a nadie. Es una actividad que te ayuda a pasar las horas, te cura y limpia.

- Johnny le hizo un cuadro en el que pone «hermano». ¿Sigue en marcha la relación?

- Viniendo de él no, lo de hermano no fue un bluf, porque siempre me ha tenido un cariño especial. Ahora está «missing», ¡estará en una cueva!

-Va a publicar un libro sobre su aislamiento en Miami. ¿Qué nos puede anticipar?

- Es una manera de compartir lo que todos vivimos. Yo estaba solo en una casa pintando y un amigo fotógrafo de Nueva York vino a hacerme fotos mientras pintaba, fumaba, estaba tirado en el sofá…

- Usted hace de todo. ¿Le da miedo el «quien mucho abarca, poco aprieta»?

- Olvídate de esto. Tú abarca lo que quieras, pero sin apretar. Si no, la vida es muy aburrida.

-¿Qué significan para usted las flores, tan presentes en su obra?

- La flor es bella. Quien diga que una flor le da asco, está muerto. Es imposible estar en contra de una flor, de hecho, tengo un cuadro que dice «Una flor es todo lo que necesitas». Nunca me habían interesado las flores y de repente, mira… Lo siguiente qué serán, ¿los astronautas?

- Va a hacer un documental de Domingo Zapata. ¿Qué le interesa tanto de él?

- Me influenció mucho. Lo conocí en Los Ángeles y me cambió a mí y a mucha gente la vida. Le dije que teníamos un chorro de material robado, correspondencia por WhatsApp y redes sociales, por lo que era el momento de hacer un documental. Rodamos dos semanas en Mallorca con un director italiano y lo quiero presentar en Art Basel de Miami. Quiero que la gente vea que las vidas son más normales de lo se creen, porque en las redes todo es un show continuo. Quiero motivar a la gente joven a que haga cosas.

- ¿Le interesa el cine español o es el internacional el que le llama ?

- Tengo tres cosas fluctuando, pero me da la sensación de que he hecho demasiadas pelis.