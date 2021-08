Miguel Ángel Silvestre, el soltero del verano

Gente

Uno de los hombres más deseados

Miguel Ángel Silvestre levanta pasiones desde que se dio a conocer entre el gran público gracias a ‘Sin tetas no hay paraíso’, la aclamada serie de Telecinco que le catapultó a la fama y a los rankings de hombres más deseados. Mucho ha llovido desde entonces, pero él, como el buen vino, parece que mejora con los años. A punto de alcanzar la cuarentena, el actor puede presumir de una belleza natural innegable que, sumada a su tonificado cuerpo de metro ochenta de altura, hace de él una especie de adonis de Castellón que ni su homónimo Miguel Ángel habría podido esculpir en todos sus años de vida. No hay mármol suficiente en la tierra para plasmar semejante perfección…

Y como suele ocurrir a otros muchos bellezones que protagonizan las fantasías de millones de personas, parece que entre tantos, tantas y ‘tantes’ pretendientes, Miguel Ángel Silvestre no ha encontrado a nadie que llene su corazón, según ha confesado él mismo a través de sus redes sociales. «Nos vamos a contar las aventuras del verano. ¡Los dos estamos solteros y hay mucho que contar!», escribió junto a una fotografía en la que aparecía con su madre, María.

Claudia Ruiz ha sido la última mujer que ha pasado por la vida de Miguel Ángel Silvestre. Hasta entonces, se trataba de una chica desconocida para la opinión pública, pero entre su círculo de amistades se encontraban algunos rostros destacados como el de Anita Matamoros. Aunque ninguno de ellos se pronunció nunca sobre su relación, la joven sí confirmó a través de su cuenta de Instagram que su historia había llegado a su fin tras pocos meses de romance.

Al actor no se le ha vuelto a conocer pareja, y a juzgar por su divertido verano de soltero, parece que no la necesita. Miguel Ángel Silvestre lo ha pasado en grande visitando algunos puntos de la costa mediterránea, haciendo a sus más de tres millones de seguidores en Instagram testigos de estas idílicas vacaciones. Con ellos ha compartido sensuales fotografías en las que deja muy poco a la imaginación, y es que al valenciano parece sobrarle la ropa cuando las altas temperaturas elevan el mercurio de los termómetros. Miguel Ángel Silvestre no pierde oportunidad de mostrar su trabajada espalda, su six-pack perfectamente definido, sus pectorales tonificados o sus bíceps de infarto, encendiendo todavía más estos últimos y sofocantes días de canícula. La ola de calor bien podría llevar su nombre…

Pero ya saben que lo importante siempre está en el interior, y por muy atractiva que luzca la carcasa, hay que ir más allá a la hora de valorar a una persona. En este sentido, Miguel Ángel Silvestre tampoco se queda corto. No se ha convertido en el soltero del verano más codiciado solo por su imponente físico, sino porque también se trata de uno de los actores españoles más exitosos y con una prometedora carrera allende nuestras fronteras. El de Castellón, que habla por lo menos tres idiomas, cuenta con varios proyectos internacionales en Netflix, la plataforma líder en entretenimiento bajo demanda, que le han permitido consagrarse como una estrella en alza incluso fuera de España. Además, Miguel Ángel Silvestre es un gran deportista y practica boxeo con frecuencia, una disciplina que le permite mantener su buena forma. ¿Qué más se le puede pedir? De momento, no estaría mal una cita...