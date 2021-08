Sylvia Pantoja, más dura que nunca contra Anabel Pantoja: “¡Ridícula!”

Gente

No es ningún secreto que Sylvia Pantoja ha declarado la guerra a su prima y a todo el que se posicione con ella. En sus últimas intervenciones en televisión, la cantante no ha dedicado muy buenas palabras a la tonadillera, una inquina que ha sacado de quicio a Anabel Pantoja, que no duda ni un segundo en dar la cara por su querida tía. La colaboradora de ‘Sálvame’ la defiende con uñas y dientes, lo que le ha costado más de un enfrentamiento con sus compañeros de programa y la propia Sylvia. El más reciente tuvo lugar en ‘La última cena’, donde ambas coincidieron con otra del clan: Isa Pantoja.

La presencia de tres Pantojas en un plató de televisión prometía hacer la noche muy movidita, y ninguna de ellas defraudó. Mientras que la benjamina de la familia parece llevarse más o menos bien con Sylvia Pantoja, Anabel no perdona todos los ataques que esta ha proferido contra su tía, y la tensión entre ellas no tardó en aparecer. “Mira, niña, no te soporto más. Estás muy subidita, cómo es que te den platós a diario”, espetó Sylvia como colofón a un constante cruce de acusaciones.

Machista, prepotente y bajuno tu comportamiento, Anabel Pantoja Bernal

Algún día te darás cuenta de que serás un juguete roto para televisión, mientras que yo seguiré cantando porque soy ARTISTA, cosa que tú NO, aunque te joda,y también soy Pantoja, ridícula!!@laultimacenat5 — Sylvia Pantoja (@sylviapantoja11) August 27, 2021

Pero el verdadero ataque de Sylvia Pantoja a Anabel Pantoja ha llegado varias horas después. La cantante se ha dirigido esta mañana a sus redes sociales para dedicar unas cuantas palabras, y muy poco amables, a la sobrina de la tonadillera. “Machista, prepotente y bajuno tu comportamiento, Anabel Pantoja Bernal. Algún día te darás cuenta de que serás un juguete roto para la televisión, mientras que yo seguiré cantando porque soy artista, cosa que tú no, aunque te joda, y también soy Pantoja, ¡ridícula!”, ha publicado en su cuenta de Twitter.

Poco después, Sylvia Pantoja ha vuelto a escribir unas palabras en sus redes sociales que también parecen dirigidas a Anabel o Isabel Pantoja, aunque en esta ocasión no ha querido referirse directamente a su destinataria: “No se puede ser feliz y envidiosa al mismo tiempo. Elige qué quieres ser”.