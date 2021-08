Anabel Pantoja para los pies a Carlota Corredera: “No me vais a humillar más”.

Gente

Anabel Pantoja no puede más y ha amenazado con dejar Sálvame tras las mofas de sus compañeros a cuenta de su boda maldita. La prima de Kiko Rivera ha llegado a quitarse el micro y ha explicado los motivos por los que está dispuesta a abandonar Sálvame. “Estoy harta de que se me humille, de llegar a trabajar con miedo porque no sé qué va a pasar. Para mí mi boda es muy importante y se están mofando. No vale todo por hacer audiencia” han sido algunas de las quejas de la colaboradora. Unas críticas que escuecen en la cúpula ya que llueve sobre mojado.

Anabel, a quien Kiko Matamoros ha designado como la sucesora del reinado televisivo de Belén Esteban, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Sálvame. Por primera vez interesa no sólo por las polémicas que protagoniza su familia sino por sus propias tramas y conflictos. Pero la influencer, que está a punto de casarse con “el negro”, concursante de Supervivientes, no está dispuesta a convertirse en el hazmerreír de Sálvame.

Tras Antonio Canales...llegan las críticas de Anabel Pantoja

El magacín de Telecinco trata, en su verano más difícil en términos de audiencia, de recuperar el liderazgo a costa del desgaste y sobre exposición de sus colaboradores. Si hace unos días era Antonio Canales quién, tras ser despedido en directo, cuestionaba el trato que había recibido por parte de la dirección del programa, ahora es Anabel Pantoja la que no muerde la lengua y tiene claro que no vale todo por la audiencia.

“¡Estoy hasta el moño!” gritaba la sobrina de Isabel Pantoja, cansada de que cada día se le reproche algo de la ceremonia. La televisiva no se esperaba un boicot por parte de los ecologistas ya que, según explicó, “He pedido el permiso que hay que pedir para que se celebre la boda y me lo han concedido”. La prima de Kiko Rivera aseguró que " hay personas contratadas para que eso quede igual que antes” y que su boda puede ser una gran promoción para la isla.

Los ecologistas quieren arruinarle su sueño de casarse en la arena de la playa

La colaboradora no lleva bien ser la protagonista de la actualidad social y el objetivo de las críticas. Por eso, tras ver el vídeo en el que se daba voz al grupo ecologista canario que se opone a que se case en la arena de una idílica (y protegida) playa de La Graciosa, Kiko Hernández le sugería que podía hacerlo en la lonja situada en el mismo enclave. Unas bromas de mal gusto que provocaron una inesperada reacción: “Me voy, lo dejo definitivamente” le decía, sin ocultar su enfado, a Carlota Corredera.

La presentadora gallega, que últimamente tiene que apagar todos los fuegos, se negaba a dejar marchar a la sobrina de Pantoja: “No te puedes ir de Sálvame así, con un programa de mierda. Mañana vienes y lo hacemos bien”. Ella respondía: “mañana no estoy convocada”. “Pues te convoco yo-contestó Carlota tratando de detener el abandono de Anabel que aseguraba que se iba a Canarias. Todo ello hacía reaccionar a Alberto Díaz, director de Sálvame Diario y también de “La última cena“ que recordaba a la sevillana que estaba convocada al espacio gastronómico del universo Sálvame: “Estoy citada-reconocía ella, dejando en el aire su participación-pero no he firmado nada”.