Sylvia Pantoja, sobre José Luis Moreno, aprovecha para ARREMETER contra su prima: “Isabel lo acaparó y dejé de existir”

Gente

La artista recuerda, además, cómo fue la última vez que se cruzó con José Luis Moreno: “Ni me miró, cuando cada vez que iba a uno de sus programas tenía detalles muy lindos conmigo”. “Pasó igual con Luis Rollán”, comenta sobre el colaborador de Viva la Vida, que era amigo de Isabel Pantoja y en el cual ya no podría confiar. “Una amistad no traiciona, y me he sentido traicionada. Era como mi hermano”, recuerda la cantante en la revista Lecturas.

La cantante ya señaló a Isabel Pantoja como culpable de que tuviera que irse a México a probar suerte, tras tiempo triunfando en España. Aun así, sus comienzos no fueron fáciles: “Me fui sin contactos y sin dinero, el veto era continuo. Compuse las canciones, las produje, las grabé. Y no las quisieron en la radio ni pagando”.

Recordar aquí que Sylvia ha vuelto a copar los titulares de la prensa después de su participación en la última edición de ‘Supervivientes’. Esta semana, y después de la detención de José Luis Moreno, de 74 años, acusado de pertenencia a organización criminal, la prima de la tonadillera ha decidido hablar. “Una amistad no traiciona, y me he sentido traicionada. Era como mi hermano”, y sobre su prima piensa que “ella va avasallando y tiene tentáculos. Piensa: ‘Esto me interesa y es para mí’. ¡Tú no eres más que nadie, has tenido la suerte, o la desgracia, de casarte con un torero y ya está! ¡Bájate del pedestal y deja de putear a la gente! ¡Deja que viva su vida!”, ha zanjado la Sylvia Pantoja.