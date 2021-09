Aitana confiesa que no puede comer la hamburguesa que promociona

Gente

Curiosidades

La cantante Aitana ha hecho una colaboración con la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s, promocionando un menú con su nombre. CBO con mucho queso, patatas con ketchup, McFlurry de Oreo con caramelo y nuggets de pollo, un menú que la artista no puede comer, sin embargo, por problemas de salud.

No es un secreto que la intérprete de “Me quedo” padece intolerancia al gluten, por lo que de ese menú tan solo puede comer las patatas fritas. “Me diagnosticaron que soy intolerante al gluten y ha sido un rollo, porque ya teníamos la campaña, teníamos las fotos y la realidad es que se plantea lo que Aitana ha pedido toda la vida a lo que ahora me voy a tener que pedir”, explicaba la artista en la presentación esta semana en Madrid.

La cadena sí ofrece menús adaptados a las personas con intolerancia al gluten, sin embargo las redes han criticado que la cantante fuera imagen de algo que no puede consumir.

“Nos alerta ver cómo famosos con tanta influencia entre el público joven y adolescente, personas normalmente más vulnerables, ceden su imagen para promocionar una alimentación alejada de una vida saludable, con todo lo que esto supone para la salud”, comentaban por las redes. La joven ha estado de lo más acertada en la rueda de prensa del lanzamiento del menú, aclarando que aunque no pueda consumirlo ahora, antes sí lo hacía. “No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú”.