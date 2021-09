Jorge Cadaval, de “Los Morancos, operado de urgencia: “Solo ha sido un susto”

Gente

Problemas de salud

El pasado fin de semana, Los Morancos tuvieron que cancelar la actuación que tenían prevista en la plaza de toros de Sanlúcar de Barramaeda (Cádi), aduciendo problemas de salud.

Fue el propio Jorge quien salió al paso de los rumores para aclarar personalmente los motivos de la suspensión. “Todo el mundo me pregunta por el tema de salud de Sanlúcar de Barrameda. El responsable soy yo, me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida. Pero que no era una piedrecita, era toda la casa de Los Picapiedra entera en el riñón la que tenía yo. Me ingresaron en el hospital y desde aquí decir gracias al personal del hospital Infanta Luisa de Triana, que se ha portado conmigo maravillosamente. Me ingresaron, me operaron y me quitaron la piedra”.

Todo ha quedado en un susto y el humorista ya se recupera en casa junto a su marido, el actor KEn Appeldorn.