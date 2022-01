Entramos en la casa donde conviven Marta Riesco, Antonio David Flores y...Tomás

El bombazo de la semana en el mundo del corazón lo da la revista Lecturas que asegura que Antonio David Flores ya reside en casa de Marta Riesco, confirmando así que los rumores de la existencia de una relación sentimental, surgidos hace meses, son ciertos.

Aunque la pareja intenta pasar desapercibida, entrando y saliendo por separado, y no haciendo vida pública, tras pasar las Navidades en Málaga con su familia, el ex guardia civil se ha instalado en casa de Marta. Camuflado con gorra, mascarilla y una capucha, Antonio David ha sido fotografiado saliendo del piso de la periodista, donde han iniciado su convivencia. Hasta ahora, el ex guardia civil, residía en el domicilio de sus abogados durante sus largas estancias en Madrid.

Antonio David, Marta Riesco y Olga Moreno FOTO: Gtres

Las entradas y salidas de Antonio David Flores al piso de la periodista y colaboradora de “Ya son las 8″, publicadas en exclusiva por la revista Lecturas, confirman lo que era un secreto a voces: Marta Riesco es la nueva pareja de Antonio David Flores. Pero además, según Lecturas, ya conviven en el pequeño y coqueto apartamento que la periodista tiene en la capital de España y en el que hemos podido entrar virtualmente.

Así es la casa de Marta Riesco que comparte con el ex de Olga Moreno

La joven ha conseguido gracias a su creciente popularidad ir decorando su apartamento con muebles de algunas marcas que patrocina en sus redes sociales, lo que nos ha permitido conocer cómo es el hogar. en el que ahora convive con David Flores.

Aunque, el piso no es muy grande, es muy luminoso y prima el color blanco, lo que le da una mayor amplitud. En el salón tiene una chaise longue de piel blanca abatible, perfecta para pasar las horas viendo la televisión, una actividad a la que, por su trabajo, dedica buena parte del día. La alfombra blanca, de estilo bereber, y una pequeña mesa de diseño dorada. El toque de color azul a la sala de estar se concentra en los cojines de terciopelo azul y detalles en color oro.

El dormitorio está presidido por una cama de matrimonio, a cuyos lados hay unas mesillas blancas pequeñas que chocan contra la pared lo que nos permite hacernos una idea de su escasa amplitud. La única nota de color en esta estancia la pone el cabecero, de intenso color morado.

Otra de las estancias que gracias a sus redes hemos podido ver es el comedor, compuesto por una mesa para cuatro comensales, y en la que le gusta recibir a sus amigos. Eso sí, ella prefiere encargar la comida fuera, por lo que parece que entre sus aficiones no se encuentra la cocina. El gran espejo que una de las paredes del salón comedor deja ver algunos detalles de decoración, como los cuadros que cuelgan de sus paredes: bodegones y paisajes que rompen el minimalismo que impera en su casa.

Gran parte de la decoración, a excepción de las cesiones de marcas, es de Ikea. Hace tres meses, la guapa redactora subía a sus redes sociales una foto en el almacén del gigante de la decoración nórdica acompañada de un texto revelador: “Redecorando mi vida”. En el carrito, unas plantas, una alfombra de bienvenida a su casa y otros productos decorativos.

En uno de sus últimos post, hace un día, Marta subía un vídeo en el que promocionaba el césped artificial que tiene colocado en su terraza y en el que se podía ver jugar a su mascota. Así sabemos que, aunque el piso es pequeño, dispone de una amplia terraza en la que la pareja podrá disfrutar del sol o de cenas y comidas al aire libre, ya que hay una mesa con tres sillas.

Antonio David comparte el hogar de Marta con su mascota

Pero, además de Antonio David, en el hogar de Marta hay otro inquilino: Tomás. Tal y como veíamos en el último vídeo, Marta se desvive por su perro, que vive con ella desde hace un año. Él era hasta ahora el gran amor de la periodista y el destinatario de sus caricias y mimos.

Se trata de un joven caniche mediano de color chocolate que le regalaron a Marta en plena pandemia. La propia periodista lo presentaba, en enero de 2021, en las redes a su audiencia con una foto y un texto que da muestras del amor que siente por su mascota: " No hay mañana en la que Tomás no me despierte. Golpea con sus patitas la puerta para que le abra (los fines de semana no calcula bien y me despierta a las 8 de la mañana. Gracias) y se sube corriendo a mi cama. Se acurruca en mi cuerpo y se queda frito. Yo me derrito. Sin duda, es uno de mis momentos favoritos del día y aquí dónde le veis acaba de cumplir un añito. Llegó a casa un día después de decirme que ya había superado el Covid. Ahora con este frío solo pienso en que Ojalá todos los perritos tuviesen una camita en la que acurrucarse. Buenas noches a todos! ♥️🐶