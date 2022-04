La policía interviene en una “fuerte” bronca de Amador Mohedano con un hombre y dos mujeres

Amador Mohedano vuelve a ser noticia a raíz de una bochornosa trifulca que habría tenido lugar el pasado jueves en la feria de Chipiona. Testigos presenciales narraron en ‘Socialité que el hermano de ‘la más grande’ estaba disfrutando de las fiestas junto a su pareja, hasta que otra mujer se le acercó para insinuársele. Atendiendo siempre a la versión deslizada desde el programa de María Patiño, su flirteo con la tercera en discordia fue lo que motivó una tamaña discusión que acabó con otro hombre involucrado. Se trató de una “fuerte” discusión que requirió la intervención de la policía para poner orden.

“Lo vi discutiendo muy fuerte con dos mujeres. Amador Mohedano estaba con su chica, otra se metió a insinuarse, él le tiró un poquito los tejos y se formó el desmadre”, relata uno de los testigos a ‘Socialité'. Al parecer, la discusión se alargó hasta media hora, y los agentes intervinieron diez minutos después de que los gritos les alertaran. Por lo visto, el incidente se salvó sin lamentar daños mayores, aunque se trata de un nuevo episodio que pone de manifiesto la cara menos amable del hermano de Rocío Jurado.

Amador Mohedano en Chipiona FOTO: G3 GTRES

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, a Amador Mohedano se le han venido acumulando las polémicas, especialmente las relacionadas con su familia. Desde que su sobrina, Rocío Carrasco, rompió su silencio y lo señaló a él y a parte de su familia como responsables de algunos de sus males, el ex de Rosa Benito se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones en diferentes programas de televisión para apagar los fuegos que se le acumulan.

Su última entrevista tuvo lugar el pasado mes de marzo en ‘Sábado Deluxe’, y, una vez más, cargó duramente contra su sobrina, asegurando incluso que, si su madre estuviera viva, estaría muy disgustada con ella: “¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos matado a trabajar por tu madre. ¿Y esa no ha hecho sufrir a su madre? Ja. Es una niña que se ha criado entre algodones, luego decide irse a Argentona... ¿Cuándo ha ido ella a un homenaje de su madre? Si su madre viera ahora lo que ve, yo no sé qué pensaría. No estaría de acuerdo con lo que hace ahora su hija. Pongo la mano en el fuego, lo de Montealto y todo eso”.