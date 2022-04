Rocío Carrasco y Fidel Albiac reaparecen en el día más complicado de Antonio David

No acostumbran a grandes exhibiciones públicas, pero cuando la ocasión lo merece, están los primeros. Tras más de un mes alejados de la opinión pública, Fidel Albiac y Rocío Carrasco se han mostrado hoy ante la prensa para presentar ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, el homenaje musical que ya se hizo en Madrid a ‘la más grande’ y que se repetirá en Sevilla el próximo 11 de mayo. El matrimonio ha llegado muy sonriente a la Capital Hispalense, justo a la hora de comer. De hecho, lo primero que han hecho al salir de la estación ha sido acudir a un restaurante para saciar su apetito.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac están muy implicados en esta nueva muestra de su proyecto del que todavía no se conocen las artistas invitadas que actuarán en Sevilla, aunque se espera que repita alguna de las que ya lo hizo en el WiZink Center de Madrid.

Su llegada a Sevilla ha estado marcada por una llamativa casualidad que no ha dejado indiferente a nadie. A la salida de la estación de tren, Rocío Carrasco y Fidel Albiac han coincidido con Antonio Canales, el artista que negó su relación con ellos mientras participaba en ‘Supervivientes 2021′ junto a Olga Moreno. Al regresar de Honduras, rectificó, pidió perdón y confesó que su vínculo era bastante más estrecho del que había admitido en un principio.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco en Sevilla FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Pero no ha sido esta la única coincidencia que se ha producido en la reaparición ante la prensa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El matrimonio se ha dejado ver en público justo el día en que una tormenta mediática ha descargado sobre Antonio David, Olga Moreno, Marta Riesco y Rocío Flores. La empresaria andaluza ha concedido una polémica entrevista a la revista ‘Semana’, y entre las páginas de la publicación no dedica muy buenas palabras a su ex: “Me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto”.

Sus declaraciones no han sentado nada bien a Rocío Flores, que ha confesado en ‘El programa de Ana Rosa’ sentirse “decepcionada” con Olga Moreno. Frente a este nuevo cisma que se ha abierto en la que parecía ser una familia muy unida, Rocío Carrasco y Fidel Albiac presentan de nuevo una imagen de armonía que se antoja irrompible.