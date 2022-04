Beatriz Luengo y Yotuel tendrán otro hijo mediante adopción

Beatriz Luengo y Yotuel forman una de las parejas más consolidadas del panorama mediático. Se conocieron hace cerca de veinte años, en el rodaje de la mítica ‘Un paso adelante’, y desde entonces no se han separado. Su relación va viento en popa, hasta el punto de que el año se dieron el ‘sí, quiero’ por segunda vez durante una típica boda en Las Vegas. Ahora, el matrimonio quiere dar un paso más y acaba de anunciar que van a ampliar la familia, sumando un hijo más a la feliz familia que han formado. Tal y como la cantante ha explicado en la revista ‘¡Hola!’, será mediante el proceso de adopción.

“Tengo la ilusión de la adopción. Como mujer, siempre he tenido el deseo de dar vidas y salvar vidas. Desde que era adolescente sabía que no iba a tardar en tener hijos”, ha explicado entre las páginas de la mencionada publicación. La cantante lamenta que “hay un montón de niños que no pidieron nacer y que están pidiendo una familia”, así que se siente en la obligación de dar una oportunidad a todos esos bebés que esperan en un orfanato a que unos padres que les quieren les acojan en sus hogares.

Parece que Yotuel Romero, su pareja, está de acuerdo con esta decisión, y Beatriz Luengo asegura que el asunto está “superhablado”. Eso sí, la artista avisa de que el proceso puede demorarse hasta cinco años, así que parece que sus hijos, D’Angelo, nacido en 2015; y Zoe, que vino al mundo el año pasado, tendrán que esperar un poco de tiempo antes de conocer a su futuro hermanito.

Lo cierto es que a los orgullosos padres se les cae la baba con los más pequeños de la casa, tal y como dejan ver a través de sus redes sociales. El pasado 19 de marzo, el Día del Padre, Beatriz Luengo publicó un tierno vídeo en el que Yotuel aparecía jugando con la benjamina de la casa, acompañado de su canción, ‘GPS’, que dice así: “Porque el tiempo va deprisa y no te avisa más”.

Por su parte, Yotuel también acostumbra a compartir fotografías de sus hijos en sus redes sociales. La última, el pasado mes de marzo, en la que Zoe aparece pasándolo en grande durante una divertida jornada de playa, acompañada de un precioso perrito blanco que responde al nombre de Coco. ¡Toda una gran familia feliz!