Kiosco: La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, juntos en familia; Olga Moreno y la princesa Leonor, portadas del corazón

La revista “¡Hola!” publica esta seana en exclusiva las primeras imágenes de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, junto a sus hijos, tras su ruptura. No cruzaron ni una palabra ni una mirada en público, pero compartieron hotel, desayuno y planes con sus hijos, aunque haciendo su vida personal cada uno por su lado, relata la revista. Una cita sorpresa que tuvo lugar en Barcelona, tres meses después de que el matrimonio saltara por los aires y después de haberse reunido, en Ginebra, para poner encima de la mesa su divorcio.

Además, Leonor, Irene y Victoria, son protagonistas de “¡Hola!” como la nueva generación real. La Princesa de Asturias ha sorprendido a su regreso de Gales con una nueva imagen; la hija de la Infanta Elena ha vuelto a deslumbrar en Barcelona durante el desfile de Pronovias y descubrimos el último plan de la hija pequeña de la Infanta Cristina junto a su familia.

Patricia Cerezo habla también esta semana en la revista del corazón sobre su nueva vida, tras el final de su matrimonio con Ramón García, con quien llevaba veinticuatro años casada y con quien tiene dos hijas. Cerezo, a los cincuenta años, ha lanzado una agencia de comunicación y ha retomado su carrera de periodista.

Elena Tablada posa con su pequeña Camila y habla como nunca de la maternidad y del gran reto de su vida. “Camila es una bendición desde que llegó. Es una niña alegre y de carácter fuerte, es mujer alfa y ha traído mucha luz a la familia”, afirma la diseñadora de joyas.

En “Semana”, Olga Moreno concede su entrevista más amarga, seis meses después de que Antonio David Flores le comunicara su intención de romper su matrimonio. «No me merezco lo que me ha pasado», afirma la empresaria, que asegura que luchó por su matrimonio hasta que vio a su marido con otra mujer. La sevillana está pasando una de las etapas más complicadas de su vida.

Sara Carbonero y Nacho Taboada están ilusionados, tanto que incluso se han dejado ver en actitud cariñosa en un local de Madrid ajenos a lo que sucediera a su alrededor. Están dejando que su relación fluya. “Semana” te cuenta todos los detalles de su romance.

La Princesa Leonor es portada en la revista “Lecturas”. La primogénita de los Reyes está enamorda y Pilar Eyre cuenta todos los detalles. “El chico es un compañero de colegio y ha estado con ella estas vacaciones”.

Antonio David juega a dos bandas en su cumpleaños: “Lecturas” publica las fotos que nadie ha visto. En apenas 24 horas, Antonio David Flores presumió de amor con Marta Riesco y de unidad familiar con su aún mujer, Olga Moreno.

Kiko Hernández es una de las personas que más sabe de ‘Supervivientes, según publica “Diez Minutos” y por eso cada semana, desgranará, en exclusiva todo lo que pasa en la isla: estrategias, secretos, rencillas previas al comienzo del concurso...