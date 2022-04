Así es Nacho Taboada, el presunto nuevo amor de Sara Carbonero

Tiene 35 años y es músico. Nacho Ortiz Taboada es, según los últimos rumores, la nueva pareja de Sara Carbonero, tras su ruptura con el cantaor Kiki Morente.

Los rumores surgen de unas fotos del vocalista del grupo Colectivo Panamera y la periodista disfrutando juntos de la noche en un local de la madrileña calle Ferraz. En las imágenes, se les ve agarrados y según algunos testigos la pareja no ocultó sus ganas de besarse.

Aunque no hay nada seguro, podría ser la confirmación de que Taboada ha sustituido a Kiki Morente en el corazón de la exmujer de Iker Casillas. A mediados de febrero se hizo pública el fin de la relación de la periodista con el hermano de Estrella Morente, cuyos inicios se habían señalado en julio de 2021.

Zaragozano y vocalista del grupo Colectivo Panamera, Nacho Taboada trabaja además como técnico de sonido en la radio. En 2016 fundó el estudio de grabación Santa Ana Studio. Con 25 años hizo sus primeros pinitos en la música, como cantautor, y no fue hasta 2017 cuando fundó junto a Pepe Curioni y Vanja Polace el grupo Colectivo Panamera. “Le pusimos Panamera por la ruta panamericana para simbolizar, que nuestros ritmos iban a hablar y a beber del otro lado del charco y así comenzó la cosa, ambos teníamos un buen puñado de canciones y las pusimos en común”, relataron sobre el nombre de la banda, cuya seña de identidad son los sonidos latinos. “Es uno de los pilares fundamentales que Vanja, Pepe y yo compartimos”, relata el artista en otra entrevista. “Pepe, por ejemplo, se crió en un lugar en el que en las cocinas de las casas, se bailaba mucho folclore latinoamericano. Y yo desde pequeño siempre he tenido mucha influencia familiar. No lo hicimos aposta, surgió de manera natural, en realidad. Tanto Pepe como yo ya habíamos experimentado con esta música y, en cierto modo, lo teníamos interiorizado. Fue muy fácil entendernos.”

“Yo empecé recibiendo clases de piano en el Conservatorio de Zaragoza”, cuenta en El País sobre sus inicios en la música, “pero enseguida las dejé por el fútbol. No empecé a tocar la guitarra hasta los 19, una edad tardía. Coincidió que mi profesor, Juan Carlos Toch, era un guitarrista fantástico de Córdoba, Argentina, y una bellísima persona. El primer día me mandó de deberes que escribiera una canción. Y de aquel entonces proviene Hacia el sur, que hoy es de las canciones que más nos piden”.

Dice en esa entrevista que es un maduro precoz. Cada día reserva dos horas para sus lecturas de ensayos sobre historia y es de los que huye de los grupos de WhatsApp. Es muy amigo de la presentadora Isabel Jiménez y de su marido, íntimos a su vez de Sara Carbonero.