Marta Riesco: ¿víctima , verdugo o famosomaníaca?

Dijo Rocío Carrasco sobre Marta Riesco el pasado martes en «Sálvame»: «Es la digna novia del Ser pero me da pena». La hija de Rocío Jurado regresaba con fuerza a los platós y declaraba la guerra a la nueva pareja del padre de sus hijos, Marta Riesco. Su despiadado ataque a la reportera llevó al programa a su máximo anual en «share», recuperando su liderazgo perdido.

Carrasco regresaba para responder a Riesco, que le había retado a explicar porqué le había propuesto quedar para hablar de un proyecto musical, durante la última y breve ruptura de la periodista y su ex. Según contó Marta, Luis Pliego, director de la revista «Lecturas», fue quién la llamó para hacerle esta propuesta mientras ambos, acompañados de Fidel Albiac y Anabel Dueñas, comían en el restaurante Araceli de San Agustín de Guadalix. En «Sálvame», Rocío mostró las imágenes con las que pretendía contradecir a la reportera de Ana Rosa dejando, de momento, K.O. a la reportera de Ana Rosa Quintana, cuya productora le ha exigido que enseñe las pruebas de que lo dijo es cierto. Si no lo hace, no podrá volver a hablar del tema en ninguno de sus programas. Rocío Carrasco negó haber hablado con Marta ni hacerle ninguna propuesta musical para participar en el próximo homenaje a Rocío Jurado que se celebrará en La Cartuja de Sevilla y la acusó de ser el nuevo instrumento de Flores para practicar la violencia vicaria contra ella. Aunque las pruebas aportadas por la hija de «la más grande», unas imágenes editadas de las cámaras del restaurante que no incluyen planos de la mesa donde se encontraban Luis y Rocío, por lo que no son concluyentes, sí le han servido a Carrasco para lapidar a Riesco en televisión.

«Lo que no puedes hacer es usar esa mentira que te estás inventando para volver a ejercer violencia sobre mí. Ella lo lleva haciendo desde que da el bombazo, ella lleva ejerciendo esa violencia desde ese día. Desde ese día ella no deja de retarme. Ha dicho que yo me mofo de ella, que yo me río de ella, que yo la denigro. Has puesto en duda mi condición de víctima de violencia de género», argumentó Rocío.

Jorge Javier Vázquez, que la ha tachado de «tonta», «cenutria» y «trilera», ha amenazado con abandonar Mediaset después de que la reportera denunciase en sus redes sociales el «acoso y derribo» contra ella por parte de las caras más visibles de «Sálvame» y se planteara actuar judicialmente contra él: «O ella o yo». Todo ello ha provocado que Antonio David Flores, que acaba de ganar 182.000 euros a La Fábrica de la Tele por daños morales a raíz de su polémico despido, declarado nulo por el juez, haya salido en defensa de su novia en su canal de Youtube: «Os sentís con el derecho de humillar a una trabajadora de la empresa y disparáis a la persona vulnerable. Intentáis desprestigiarla pidiendo su despido».

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

«Maltrato psicológico»

El ex colaborador de «Sálvame» ha puesto el foco en la incongruencia de los artífices de «Rocío, contar la verdad para seguir viva» y su protagonista, Rocío Carrasco, que han denunciado el «maltrato psicológico» que Antonio David Flores ejerció sobre la madre de sus hijos utilizando la violencia mediática que ahora emplean sobre su novia. Marta Riesco, desbordada con la presión mediática a la que le ha llevado su romance con el ex guardia civil, ya buscó ayuda especializada a finales de enero en la clínica psiquiátrica López Ibor, y estuvo de baja laboral una semana. Y aunque la propia Marta está alimentando, con su sobreexposición mediática, las críticas y las polémicas, la reportera de Telecinco no descarta acciones legales. De momento, ya ha anunciado que denunciará a Luis Pliego por revelar en sus redes sociales su número de teléfono. Pero el director de «Lecturas» podría no ser el único.

Marta tiene quince días para presentar una denuncia y así solicitar judicialmente las imágenes íntegras y originales de las cámaras de seguridad del Caserón de Araceli, cuyo propietario se ha negado a facilitarlas pese a que ya han sido emitidas en «Sálvame». Conseguir las imágenes originales y demostrar que fueron manipuladas para favorecer a Carrasco es su último cartucho para recuperar la credibilidad perdida. «Vamos a ir por la vía judicial y muy pronto veréis mi as bajo la manga», ha dicho a sus colegas en su última aparición en la Feria de Sevilla. «Yo estoy muy tranquila, muy feliz y deseando que la justicia, donde yo me defiendo, actúe, que sí creo en la Justicia». Marta, de momento, ha conseguido que se deje de hablar de ella denunciando en su Instagram la campaña de acoso y que le habría provocado un ataque de ansiedad. Un alto el fuego mediático con el que se trata de evitar una nueva guerra judicial.