Marta Riesco, la vida exagerada de una periodista metida a personaje

El título del libro de Bryce Echenique, «La vida exagerada de Martín Romaña» bien podría servir para extrapolar e ilustrar lo que ha sido el novelón de estas últimas semanas. Al principio los protagonistas de la historia eran Antonio David Flores, su mujer Olga Moreno y la que se ha convertido en novia oficial del que fuera yerno de Rocío Jurado, Marta Riesco. Un triángulo amoroso que forma parte de la vida misma y donde siempre suele haber daños colaterales. Esta historia afectiva no tendría mayor trascendencia si no fuera porque día a día se fueron añadiendo otros elementos que formaban parte del círculo más o menos directo. Fue entonces cuando apareció en escena Marta Riesco, una trabajadora de «El Programa de Ana Rosa» cuya dedicación laboral principal era hacer reportajes en la calle o piezas para la sección del corazón que presenta Joaquín Prat. Aparentemente todo normal hasta que Riesco y Antonio David hicieron público que eran pareja oficial con lo que se llama en prensa un «posado robado» en una restaurante de la sierra madrileña. Fue entonces cuando comenzaron los líos y la bola de nieve se fue haciendo cada vez más grande y más cuesta arriba para la redactora. Riesco tuvo que pedir la baja laboral en dos ocasiones por las descalificaciones que recibía del programa «Sálvame» y sus colaboradores. Una fama que es difícil de administrar cuando llegan críticas y comentarios muchas veces injustificados y subjetivos. «Jorge Javier pide mi cabeza cuando yo sigo trabajando y lo que haga en mi tiempo libre forma parte de mi intimidad». Efectivamente Riesco ha continuado con sus reportajes. Viajó a la feria de Sevilla para cubrir la visita de los famosos que acudían a las casetas. Precisamente en Sevilla ha sido donde por fin el culebrón se ha finiquitado al apartar la historia del programa «Sálvame», donde ya anunciaron que no se iban a dar más noticias de la reportera.

Marta Riesco nació en Madrid hace 34 años. Estudió periodismo y trabajó en La Sexta en la sección de Deportes para después pasar a AR, donde sus compañeros la han apoyado siempre. La propia cadena Mediaset ha promocionado un tema musical, «No tengas miedo», que ya cantó en 2011 en el programa Destino Eurovisión. Ha sido modelo, azafata pero lo que quiere «es seguir ejerciendo el periodismo que es mi profesión». La cuestión es si le va a ser posible separar su faceta de personaje como novia de Flores de su trabajo diario. A veces cruzar esa línea no tiene vuelta atrás y menos aún cuando hay conflictos importantes sin solucionar en la vida de su pareja.