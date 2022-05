Marta Riesco y su nueva denuncia a la policía tras los ataques de ‘Sálvame’: “Estoy en tratamiento y con ataques de ansiedad”

Marta Riesco continúa siendo la protagonista de la actualidad del mundo del corazón tras la famosa llamada (o no) de Rocío Carrasco a la periodista. Hace tan solo unas horas, ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con el contenido de sus últimas historias, en las que ha mencionado a la policía a raíz de la delicada situación emocional en la que se encuentra.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

“Pido por favor a la policía que me ayude con la campaña de acoso que me están haciendo en la Fábrica de la tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en el hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda por favor ante todo esto”, ha comenzado escribiendo una Marta Riesco desesperada, todo ello con el fin de que cesen los insultos y los ataques hacia su persona que lleva recibiendo sobre todo en la última semana,, sobre todo por parte de Jorge Javier Vázquez.

Lo de esta chica no es ni medio normal, necesita ayuda psiquiátrica urgente #yoveosalvame pic.twitter.com/dIiUSMJiUN — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) May 5, 2022

“Tenéis que actuar ya porque me estoy volviendo loca. Me ha dado un ataque muy fuerte de ansiedad. Estoy con antidepresivos desde que empezaron el acoso hacia mi. No hay cuerpo que aguante esto. Desde que di la noticia de la llamada en la que sé que Rocío y Luis Pliego se estaban riendo de mí y preparando un plan con que no sé qué intención, La Fábrica me ha llamado de todo. Han pedido mi despido. Han publicado mi número de teléfono en redes. Me han insultado. Se han metido con defectos físicos. Están maltratándome mediáticamente hasta unos límites insospechados. Solo soy una periodista que ha contado una noticia. Pido protección a la policía”, ha escrito la protagonista, todo ello a raíz de que Kiko Hernández haya destapado este jueves en ‘Sálvame’ el desencuentro que habrían tenido Marta y Gloria Camila en la Feria de Abril de Sevilla.