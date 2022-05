La infidelidad que marcó la vida para siempre de Laura Pausini

Laura Pausini es una de las artistas más famosas del mundo. La italiana despegó muy rápido en el mundo de la música y ha llegado a lo más alto, llegando a ganar un Globo de Oro en la categoría de ‘Mejor Canción Original’. Su carácter y su forma de ser han sido claves también para el grandísimo éxito de la diva italiana. A lo largo de su carrera, ha protagonizado multitud de momentos que han quedado para la historia e imaginario colectivo y la han convertido en un icono, como cuando aseguró que no pasaría en el altar hasta que en su región italiana fuese legal el matrimonio homosexual.

A pesar de ser archiconocida, bien poco se ha sabido sobre su vida personal. A través de sus canciones, el público ha podido conocer un poco sobre ella y sobre su visión del mundo y del amor. Un grandísimo desengaño amoroso hizo que compusiese la canción con la que ganó el Festival de San Remo y la catapultó a la fama internacional. Con tan solo 18 años, pilló a su pareja en ese momento en la cama con otra. “Llegué a casa para darle una sorpresa a mi pareja y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí”, confesó en ‘El hormiguero’.

Laura Pausini FOTO: Riccardo Antimiani EFE

Después de esa infidelidad, se convirtió en una estrella mundial. Pero, a pesar de la fama, su corazón siguió tocado con esa relación y le costó muchísimo confiar en los hombres. Para ella, sus referentes amorosos son sus padres, quienes han tenido una relación de más de 50 años basada en el respeto y en la unión. Tal y como ha asegurado en más de una ocasión, le ha resultado muy frustrante el amor y las relaciones sentimentales porque nunca había conseguido lo que ella buscaba, algo tan puro como el de sus progenitores. Hasta que, al final, lo encontró.

Laura Pausini conoció tras un concierto en París al que sería el hombre de su vida, el músico Paolo Carta. En ese momento, la artista sufrió un flechazo pero su desconfianza en el amor y sus prejuicios hicieron que estuviera bastante recelosa al principio. Paolo Carta había estaba separado y tenía hijos. A Pausini le costó muchísimo asimilar y comprender la situación: “Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños”, aseguró a un medio italiano hace un tiempo. Pero, conforme pasó el tiempo, descubrió que era el hombre de su vida y formó una familia con él. Ambos tienen una hija, Paola, de quien presumen en redes sociales y que ha heredado el talento y la pasión por la música.