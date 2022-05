Laura Pausini, positivo en Covid-19 tras Eurovisión: “Había algo mal conmigo”

Laura Pausini ha anunciado que es positivo en Covid-19. Su ausencia junto a los otros dos conductores del Festival de Eurovisión, Alessandro Cattelan y Mika, durante 20 minutos en la fase de votaciones hizo saltar las alarmas sobre algún problema de salud de la cantante. En el momento más emocionante de la noche, los espectadores repararon en que la italiana había desaparecido. También las redes sociales notaron su ausencia. Hoy ha confirmado que se contagió y que, en consecuencia, tendrá que anular algunos compromisos profesionales.

Laura Pausini entre Mika y Alessandro Cattelan. (AP Photo/Luca Bruno) FOTO: Luca Bruno AP

“Bueno, sí... había algo mal conmigo. Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no es así”, confesaba la italiana, en referencia a la gran final del festival.

“Acabo de enterarme de que salí positiva de Covid y, por esta razón, estoy aislada y no puedo cantar”, anuncia, asegurando que no podrá actuar en el concierto Amor A La Música, en Florida, donde era cabeza de cartel. “Ahora tengo que tomar tiempo para sentirme mejor y estar bien y buscar nuevas oportunidades de reunirnos nuevamente”, concluye la artista.

Actuación de Laura Pausini en la final de Eurovisión. (AP Photo/Luca Bruno) FOTO: Luca Bruno AP

Además, Pausini ha aprovechado su perfil de Instagram para dar las gracias a todos sus seguidores por su apoyo y cariño. “Quería calmaros y deciros que estoy bien”. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho”, afirmó.