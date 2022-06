Desvelamos el contenido completo del burofax enviado por Pepe Navarro a Alejandro Reyes

El burofax enviado por Pepe Navarro a Alejandro Reyes es la respuesta del comunicador a la entrevista concedida por el hijo de Ivonne Reyes a una revista hace pocas semanas. Aquí, ofrecemos a nuestros lectores el contenido completo del documento.

Pepe encabeza esta especie de misiva con un “Estimado Alejandro”, en un gesto de buena voluntad. Y continúa: “te escribo la presente carta después de leer tu entrevista en la revista “Lecturas” y lamento muchas de las cosas que dices sobre mí, y sin ánimo de polemizar contigo, no puedo dejar pasar los ofrecimientos que de forma pública haces en ella, en aras de la verdad que desde hace tanto tiempo persigo y tú deberías perseguir”.

Añade que “afirmas en la entrevista que te harías las pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología, pero no en un centro privado, ya que no te fías de mí. Entiendo que previamente te habrás informado de que dicho instituto no realiza pruebas privadas, y que solo actúan en apoyo de los poderes públicos y a requerimiento judicial. Pero no quiero que desperdicies tu ofrecimiento, y si de verdad quieres arrojar luz definitivamente, me pongo a tu disposición para realizar la prueba de manera clara y rigurosa”.

Pepe Navarro FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Le comunica que “existen laboratorios, hospitales, universidades y centros médicos de primer nivel, dentro y fuera de España, que pueden hacer estas pruebas con el máximo rigor científico y ausencia de cualquier sombra de duda. En este sentido, y para que no haya duda sobre el resultado y desterrar cualquier sospecha de manipulación, te propongo que hagamos tres pruebas en tres laboratorios o entidades diferentes: una elegida por ti, otra por mí y una tercera por un árbitro independiente que pueda gestionar todo el proceso. Si son sinceras tus palabras, te invito a que aceptes mi propuesta o me propongas cualquier otra que se pueda llegar a cabo de una manera seria, científica y rigurosa.”

Prosigue con: “otras afirmaciones que realizas es la referente a tu desinterés por mi dinero o mi posible herencia. Sin duda, mucha gente en este país cambiará tu percepción sobre ti en el caso de que estas palabras también sean sinceras. Pero, como sabes, no basta con verbalizar esa intención en una revista, sino que hay que formalizar esa renuncia en escritura notarial. Me pongo a tu disposición para facilitarte dicho trámite ante un fedatario público, puesto que esta cuestión depende solamente de ti.”

Alejandro Reyes en "Supervivientes 2020" Telecinco

Y finaliza con: “te propongo, en definitiva, ir dando pasos para avanzar en la búsqueda de la verdad y para tratar de enmendar una situación que jamás debió haberse producido. Si quieres aceptar alguno de los ofrecimientos expuestos o proponer otras alternativas que puedan arrojar luz o paliar los efectos negativos de toda esta situación, estoy a tu disposición. Recibe un cordial saludo.”.

En estos momentos, Navarro sigue a la espera de recibir una contestación de Alejandro Reyes a su burofax.