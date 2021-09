Ana Milán arrasa con su soltería

Gente

Ana Milán se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la comunidad de las redes sociales. En un entorno en el que las críticas, los reproches y los contantes ataques están a la orden del día, la actriz solo recibe halagos de parte de los internautas, y lo cierto es que se lo ha ganado. Su espontaneidad y naturalidad a la hora de decir lo que piensa ha encandilado a los usuarios, que acaban de caer rendidos a sus pies -otra vez- a raíz de unas declaraciones que ha concedido sobre su estado sentimental actual.

La que dio vida a Olimpia en ‘Física o química’ respondió sin tapujos a las preguntas de la prensa: “Estoy soltera”. Lo que podría haber terminado ahí se enredó hasta límites insospechados cuando el reportero equiparó su estado civil con la soledad. “Bueno, a mí me parece que confundir estar soltera con estar sola es un error. Yo puedo estar soltera, pero sola no”, sentenció Ana Milán con una sonrisa de oreja a oreja. El periodista, que insistía en conocer más detalles sobre la vida privada de la actriz, remató: “No te apetece, ¿no?”.

Llegado este punto, Ana Milán volvió a demostrar que a batallas dialécticas no le gana nadie y descargó su artillería más pesada, haciendo uso del sarcasmo y la insinuación para dejar a cuadros al reportero. “¿No me apetece el qué? ¿Me estás haciendo una proposición?”, preguntó, a lo que el periodista responde: “Nunca se sabe”. Entonces, la mente rápida y casi prodigio de la intérprete vuelve a deleitar con la mejor de las respuestas: ¿Nunca se sabe? Pues cuando lo tengas claro me lo dices”. ¿Quién está entrevistando a quién?

Para culminar, entra en escena otra reportera, que le pregunta abiertamente si está “abierta a una proposición”. Ana Milán no quiere responder a preguntas relacionadas con su vida íntima, y las esquiva elegantemente tirando de su característico sentido del humor: “¿Abierta a una proposición? ¿Es que tú también quieres? Sois más monos... Negociad entre vosotros”.

El vídeo, que ha compartido la propia Ana Milán en su cuenta oficial de Twitter, ya suma más de 7000 retweets y 36.000 ‘me gusta’, convirtiendo a la actriz en trending topic en cuestión de pocos minutos. “¡Qué diosa!”, coinciden miles de usuarios.