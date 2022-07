Fallece el actor Antonio Ibáñez a los 34 años

El actor granadino Antonio Ibáñez de 34 años ha fallecido este martes a causa del cáncer. Conocido por sus papeles en las series Aída (Telecinco), o Arrayán (Canal Sur), desveló hace un año en sus redes sociales que padecía un linfoma que debía tratar con quimioterapia.

De la misma forma que un día anunció en Instagram que estaba en tratamiento por este tipo de cáncer, también a través de las redes se ha anunciado la triste noticia: “He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”.

La publicación se ha llenado de condolencias de fans, amigos y compañeros de trabajo que lloran la dolorosa pérdida de Antonio Ibáñez.