La truculenta vida personal de Anne Heche: de los abusos de su padre a creerse una enviada de Dios

Anna Heche fue uno de los rostros más famosos de la televisión de los años de los 90 y acaparó portadas de revista durante muchísimo tiempo por su vida personal. La actriz, que cuenta con una larguísima lista de éxitos de cine y televisión, gozó de su máxima etapa de popularidad durante los años que estuvo con Ellen DeGeneres. La presentadora de televisión salió del armario en el programa de Oprah y su romance acaparó multitud de titulares y fue una de las parejas más perseguidas desde el 97 hasta que rompieron en el año 2000. Desde ese momento, su popularidad empezó a caer y nunca más gozó de tanto éxito y de trabajo.

Anna Heche, anteriormente, estuvo con el actor Steve Martin y tuvo dos hijos, uno con el camarógrafo Coleman Laffon y otro con James Tupper. Pero su ruptura con la presentadora americana de televisión fue, sin duda, su momento personal más comentado y el punto de inflexión de su carrera profesional. Ambas habían expresado durante su noviazgo que quería pasar por el altar cuando el matrimonio homosexual estuviese legalizado pero lo cierto es que, de un día para otro, Heche dejó a Ellen DeGeneres sin darle ninguna explicación para irse con Laffon, íntimo de la presentadora, a quien consideraba “un hermano”. Tras esto, las productoras dejaron de llamarle y dejó de ser la protagonista de las películas para ser uno de los personajes del corazón del momento.

Anne Heche y James Tupper

La actriz saltó a la fama mundial por su participación en la novela ‘Another World’ y, tras unas cuantas apariciones en la pequeña pantalla, finalmente saltó al cine y compartió elenco con Johnny Depp en Donnie Brasco o con Joaquin Phoenix en ‘Return to paradise’. Ella misma ha sido la culpable de hundirse su carrera profesional tras alcanzar el éxito mundial. En sus memorias, tuvo que relatar muchos episodios de su vida para que la gente pudiera comprende sus actos en más de alguna ocasión. En ellas, narró que su padre abusó de ella de pequeña y que murió de sida, un hecho muy traumático que no pudo superar nunca. Además, la tragedia ha perseguido siempre a su familia y sus tres hermanos murieron por diferentes causas cuando ella era joven. Todos esos sucesos desarrollaron problemas de salud mental en la actriz hasta el día de hoy. Algunas de sus parejas han asegurado que tiene problemas fuertes psiquiátricos e incluso en una ocasión se coló en una casa de que no era suya y se empezó a duchar. La propietaria, como era de esperar, llamó a la policía y cuando los agentes llegaron, ella aseguró que era Celestia, una hija de Dios y hermana de Jesús que tenía información del espacio exterior y que era capaz de hacer un mundo mejor. Sus traumas le llevaron a construirse una personalidad paralela.

Durante años estuvo en boca de todos por sus multitudes de polémicas y escándalos hasta el día de hoy. Anna Heche ha vuelto a ser noticia después de haber sufrido un accidente de coche. El vehículo se estrelló contra una casa y provocó un gran incendio que le ha dejado carbonizada y en estado muy crítico.