Así es por dentro la casa de Tamara Falcó: todas las imágenes

“La marquesa”, la producción de Netflix que ahonda en la vida de Tamara Falcó, sigue dando mucho que hablar entre la prensa del corazón. En cada uno de sus capítulos se descubren nuevos detalles sobre el día a día de la célebre socialité, como puede ser el interior de lujoso ático que compró sobre plano hace cerca de dos años, por algo más de un millón y medio de euros. La hija de Isabel Preysler vive en esa casa desde el otoño pasado, cuando terminó las reformas para dejarlo a su gusto. Ahora, en el documental, muestra algunas estancias de su propiedad poco después de hacerse con ella.

“Cuando entré aluciné porque es mucho más bonito de lo que me podría haber imaginado y la verdad es que muy emocionante. He comprado este ático porque la arquitectura, el diseño y la calidad están pensados hasta el último detalle”, dice Tamara Falcó en la publicación de Instagram donde ha compartido un avance del episodio de “La marquesa”, en el que aparece el interior de su piso. Durante su visita a la vivienda, no pudo evitar acordarse de su pareja, Íñigo Onieva, a quien llamó para decirle: “No sabes cómo es de bonito mi nuevo piso”.

Lo cierto es que Tamara Falcó puede estar orgullosa, y es que su ático haría las delicias de cualquiera. Se trata de una vivienda de 188,77 m² más otros 93,65 m², distribuidos en dos plantas con 4 dormitorios, 3 baños y una amplia terraza con solárium, jacuzzi y piscina. Además, la localización también es uno de los puntos fuertes del inmueble en los que se fijó la marquesa de Griñón: se encuentra a 10 minutos del centro de Madrid y muy cerca de la enorme mansión de su madre en la urbanización de Puerta de Hierro. De hecho, desde su terraza puede ver el hogar en el que se crio.

La cas amueblada

Aunque en las imágenes que Tamara Falcó ha compartido su vivienda se muestra vacía, en ocasiones anteriores también ha publicado algunas fotografías tomadas en diferentes rincones de su casa que permiten descubrir cómo la ha amueblado.

La cocina, el salón y otras estancias de la vivienda son algunas de las localizaciones a las que Tamara ha querido abrir las puertas para que su millón de seguidores pueda ver cómo ha dejado su nuevo hogar.