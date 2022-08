Ana María Aldón y Ortega Cano, juntos pero no revueltos: así es el día a día del matrimonio

Ana María Aldón se ha vuelto a sentar en su programa, ‘Ya es verano’, y ha vuelto a hablar sobre en qué punto está su relación con Ortega Cano. En estos momentos, la colaboradora no tiene ya fuerzas para luchar por su matrimonio y no está preparada aún para sentarse a hablar con su marido. La diseñadora, en esta última intervención, ha relatado cómo han sido los días que han pasado juntos en Costa Ballena, en la casa de vacaciones, junto a su hijo pequeño.

Durante unos días han coincidido en la casa de veraneo pero lo cierto es que no se han dirigido la palabra. Los dos han disfrutado de su hijo por separado y no han hecho ningún plan en familia juntos. “Hacemos una vida cordial. No he hablado con él, no sé qué está haciendo. No comemos juntos, uno sube, otro baja”, relata Ana María Aldón.”No dormimos juntos, hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así”, sentenciaba la andaluza sobre su matrimonio.

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen reciente FOTO: Gtres

Ahora, está muy asustada con su regreso a Madrid y al comienzo del curso escolar. “Lo que ocupa mi cabeza es el hecho de dejar Cádiz y venir aquí, pensar en recoger todo, dejar a mi familia, a mi hija, a mi madre y mis hermanos. Tengo miedo de derrumbarme y no sentir el apoyo de los míos, tengo miedo a lo que pueda venir”, aseguraba con un nudo en la garganta y con tristeza. Ella asegura que ha dado “el 100% para ese matrimonio”.

Ana María Aldón está preocupada por el bienestar de su hijo pequeño y es lo que realmente le importa. Aún así, está muy apenada por la situación que ha vivido el pequeño este verano y siente que no le ha brindado las vacaciones que merecía. También ha reconocido que han sido unas de sus vacaciones más duras pero que ahora está centrada en sí misma y en salir poco a poco del pozo en el que estaba sumida.