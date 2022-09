Operan por segunda vez al hijo de Lucía Villalón y Gonzalo Melero: “Le introdujeron los intestinos en la tripita”

Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero ya anunciaron que su bebé padecía gastrosquisis por lo que había tenido que ser operado. Además, era necesaria una segunda intervención que ya se ha producido. “Le introdujeron los intestinos en la tripita”, ha comentado la periodista.

Villalón ha compartido entre sus segudiores un vídeo en la que se la puede ver junto al bebé comentando cómo se encuentral. “Yo, absolutamente agotada... ÉL, absolutamente perfecto... Primera vez en mis brazos... A este campeón le pudieron operar por segunda vez, le introdujeron los intestinos en la tripita... y ahora está peleando para que funcionen”.

“Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos!! Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer…”, contó en su perfil de Instagram al poco tiempo de saber que estaba esperando a su primer hijo.