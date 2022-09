Blanca Suárez: “Hablaré de tener hijos y de matrimonio con quien tenga que hacerlo”

Al margen de su labor como actriz, Blanca Suárez consigue grandes beneficios prestando su imagen a firmas comerciales, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas con unos grandes almacenes o la nueva colección de móviles Samsung. Es consciente de que «en un pequeño dispositivo, como es el móvil, aúnas muchas facetas de tu vida. En la mía está absolutamente integrado. Es imprescindible...». Con ustedes, la bella del momento

Pero es bueno desconectar de vez en cuando...

Y lo hago. Esas pausas son buenas para la salud. Lo tengo claro.

Es adicta a la moda, sigue las tendencias, pero no la hemos visto en la reciente Mercedes Benz Fashio Week…

Estaba trabajando fuera y no pude asistir. Me ha dado mucha pena, porque disfruto mucho en ese tipo de acontecimientos.

Y se ha perdido a su chico, Javier Rey, desfilando.

No, porque le vi en un vídeo, y lo hizo muy bien. Estupendamente. Muy seguro.

¿Cómo calificaría a su novio?

Es maravilloso.

Se la ve muy enamorada.

Estoy muy bien.

Usted no se anima a desfilar. Y seguro que ofertas no le faltan.

Ya, pero mi sentido del ridículo es muy grande, y solamente pensar en verme sobre una pasarela, delante de tanta gente, ya me tiemblan las piernas. Estoy convencida de que nada más subirme a una pasarela tropezaría o me ocurrirían cosas raras.

Se conocieron rodando la película «El verano que vivimos» y mantienen una relación sentimental desde hace tres años. A finales de agosto les fotografiaron en el aeropuerto madrileño regresando de sus vacaciones en las islas Maldivas. Forman una pareja muy discreta y resulta difícil conseguir que hablen de su vida amorosa.

He disfrutado muchísimo de mis vacaciones, necesitaba descansar. He hecho varios viajes y me ha venido muy bien desconectar del trabajo y estar con mi gente.

Antes que Javier aparecen en su currículum sentimental nombres tan conocidos como los de Mario Casas, Dani Martín o Miguel Ángel Silvestre...

Con todos guardo una buena amistad.

Su amiga Miren Ibarguren ha sido madre primeriza. ¿No se anima a serlo usted?

Ese es un tema muy personal y lo hablaré con quien lo tenga que hablar.

¿Con Javier?

Con quien realmente tenga que hacerlo.

¿Se ve casada?

Eso me lo guardo para mí. Son decisiones muy íntimas.

Su serie, «Las chicas del cable» ha obtenido una gran acogida en Estados Unidos. ¿Se imagina trabajando en Hollywood como Penélope Cruz o Paz Vega?

Aún no me lo he planteado, eso se va viendo sobre la marcha.

Pero, ¿se afincaría allí si le salen buenas ofertas?

Si salen esas ofertas iría encantada, pero siempre para regresar después a España. La verdad es que no me veo viviendo en Hollywood.

¿Qué le pide al futuro?

Soy una persona muy afortunada y confío en seguir siéndolo. Tanto personal como profesionalmente estoy pasando una de las mejores etapas de mi vida. El balance es muy positivo, y ojalá que en los próximos años pueda seguir diciendo lo mismo.

Acaba de estrenar su película «El test» y el 28 de octubre hará lo propio con «El cuarto pasajero», el nuevo filme de Álex de la Iglesia. ¿cómo le define?

Es un director muy especial. Cuando te llama te tiembla todo, es una mezcla de emoción y miedo, porque no sabes por donde te va a salir, pero soy incapaz de decirle que no a cualquier papel que me ofrezca.

Háblenos de «El test».

Es una película muy divertida, pero también hace reflexionar sobre la naturaleza de los seres humanos y cómo somos en realidad, me refiero a que basta que te pongan en una tesitura que aparentemente es bastante absurda o banal, tal como la que se plantea en la película, para que ahí salga nuestro verdadero ser. Y en esta película sale el verdadero ser de todos sus personajes. En general, es muy curioso vernos en diversas situaciones para saber cómo somos y de qué pie cojeamos... Nos podemos llevar sorpresas.

Vive una etapa de bonanza laboral, pero ¿le afecta mucho cuando no suena el teléfono con ofertas profesionales?

Intento comprender que no tener un trabajo seguro no debe causar el caos en tu vida. Es cierto que mi profesión es un tanto inestable, pero debes estar muy centrada para que los momentos de inseguridad no te afecten.

Dicen de usted que ha sabido invertir muy bien sus ganancias, que puede estar cobrando entre sesenta y setenta y cinco mil euros por película y que tiene participaciones en la cadena de restaurantes «Blanca la hambrienta», su propio vodka, «Pure wondersuarez», su perfume «De Blanca con amor» y una línea de prendas de moda, «Blanca Suárez Seducción»

Hay que tener un plan B.