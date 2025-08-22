Tierra trágame: Makoke y su «metedura de pata» con el director del colegio

Con el 12 de septiembre marcado en rojo –día en que dirá el «sí quiero» a Gonzalo Fernández ante más de cien invitados–, Makoke vive uno de los veranos más especiales de su vida. Entre pruebas de vestido, ultimar detalles de la celebración y soñar con la luna de miel, la colaboradora de televisión también ha tenido tiempo para escaparse a Marbella, su refugio estival por excelencia, donde se dejó ver disfrutando de un concierto en Starlite Occident.

Allí, entre confidencias, risas y la felicidad propia de una novia en plena cuenta atrás, la malagueña compartió con nosotros un episodio digno de su álbum de «momentos tierra trágame». «El director del colegio de mis hijos me enseñó la foto de su bebé y yo le dije que se parecía mucho a él. A lo que me contestó: ‘‘Eso será casualidad, porque es adoptado’’». La escena, entonces una auténtica pesadilla, es hoy un recuerdo lleno de humor.