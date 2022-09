Tamara Falcó aún conserva los últimos resquicios de su amor por Íñigo Onieva

Han pasado varios días desde que se filtró el vídeo de Íñigo Onieva besando a una mujer poco después de anunciarse su compromiso con Tamara Falcó, pero el asunto sigue estando en boca de todos. La marquesa de Griñón dejó claro que no quiere volver a saber nada del empresario de la noche y que no hay opciones de reconciliación. De hecho, un día después de darse a conocer la traición, lo dejó de seguir en sus redes sociales y lo bloqueó, pero la socialité todavía conserva los últimos resquicios del amor que un día sintió por el que ella creía que era el hombre de su vida.

A diferencia de lo que otros suelen hacer tras una ruptura, Tamara Falcó se resiste a eliminar de su perfil de Instagram las fotografías en las que aparece con Íñigo Onieva. “Pasando unos días maravillosos”, dice la marquesa de Griñón junto a una imagen en la que posa con el empresario y que publicó el pasado mes de julio, cuando todavía no podía imaginar la deslealtad de su pareja. Precisamente, estas fotografías que reflejan el amor que un día sintió hacia él se han convertido en una especie de libro de visitas en el que los seguidores de la influencer escriben mensajes de apoyo y ánimo.

Todo lo contrario ocurre en el caso de Íñigo Onieva. Él tampoco ha eliminado las imágenes en las que aparecía con Falcó, pero los comentarios que recibe son de todo menos halagüeños. Centenares de usuarios están reprochando su comportamiento con la marquesa de Griñón, y las críticas se suceden en su perfil de Instagram. De hecho, llama la atención un comentario que data de hace cuatro semanas, cuando aún no se había desatado la polémica, y que ya advertía a Tamara: “Saca a este tío de tu vida, es un narcisista integrado, se pegará como una garrapata a ti. Te usa, es un vividor y diría que algo más, pero no me atrevo. Sácalo de tu vida, te mereces algo mejor, de verdad. Hay hombres maravillosos”.