Liam Neeson: “Interpretar papeles de vengador me satisface”

El personaje del detective más famoso salido de la pluma de Raymond Chandler fue interpretado en el pasado por actores de la categoría de Humphey Bogart, Robert Mitchum y Elliot Gould, y ahora es Liam Neeson quien se mete en su piel para protagonizar “Marlowe”, dirigido por Neil Jordan, un homenaje al llamado cine negro, en el que Diane Kruger da vida a la “femme fatale” del filme.

Los dos presentaron la cinta en septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián y Liam confiesa ahora que “esa ciudad me gusta mucho, es una de las más bonitas que he conocido, y el hotel María Cristina es una maravilla. Me siento muy bien en España, disfrutas mucho de su gastronomía y sus paisajes, y la gente es muy amable y abierta.”

Sus películas “Venganza”, “Rob Roy”, “Star wars”, “Caninando entre las rumbas”… le han convertido en uno de los actores de acción más valorados. ¿Acepta ese rol?

En mi infancia fui boxeador, siempre me ha gustado la acción. Interpretar papeles de vengador me satisface mucho.

Liam Neeson FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Ha vuelto a la saga de “La guerra de las Galaxias”, recuperando al personaje de Qui-Gon-Jinn…

Si, en la serie de Disney sobre Obi-Wan Kenobi, apenas digo tres frases, pero es un personaje del que tengo muy buenos recuerdos y quería interpretarlo yo.

En “Marlowe” se reencuentra con Jessica Lange, con la que coincidió en la aclamada película “Rob Roy” hace casi treinta años.

Tengo muy buenos recuerdos de esa película, y trabajar con Jessica es muy estimulante, igual que lo es con Diane Kruger, que borda su papel de mujer fatal en “Marlowe”.

Ahora luce un nuevo look: “me he dejado bigote por exigencias de mi próxima película, “Thug”, que comenzaremos a rodar en Boston este mes de octubre.”