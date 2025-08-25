Estela Grande ya presume de barriguilla de embarazo múltiple al abrir el álbum de sus vacaciones

Estela Grande está ilusionadísima con la idea de convertirse en madre. Un anuncio que realizó hace unas semanas y que ha causado furor en sus redes sociales. La modelo e influencer dio el salto a la fama siendo la novia de Diego Matamoros en su peor momento, cuando estaba en pie de guerra contra su padre, Kiko Matamoros. Una disputa agria que duró años y que acabó precisamente en su boda, cuando el padre acudió por sorpresa a ver a su hijo jurar amor eterno. Duró poco, pues ese amor se marchitó bajo el calor de los focos de ‘GH Vip’, cuando ella terminó tonteando de más con Kiko Jiménez.

Pero ahora la maniquí está en un mundo paralelo. Ha llovido mucho y su vida le ha dado una nueva oportunidad de ser feliz y alcanzar sus propias metas. No pudo ser con Diego Matamoros, pero sí con Juan Iglesias, el futbolista con el que lleva varios años saliendo y con el que pronto va a formar una familia. Y por partida doble, pues la modelo está embarazada de mellizos. Un embarazo múltiple del que ya empieza a presumir en sus redes sociales, al ser ya evidente en su barriguita. Sus fans están encantados con la feliz espera.

Estela Grande ya presume de tripita de embarazada

La exnuera de Kiko Matamoros ha recopilado algunas fotografías de su carrete personal y ha rescatado algunas inéditas. Esas que habían quedado ocultas en su álbum privado y que ahora muestra al mundo para resumir su verano, “el más especial y bonito de mi vida”, como ella misma destaca. Matiza que “la segunda foto es el día que nos enteramos, que desperté a Juan a las 7 de la mañana porque quería hacerme el test”. Pero no es esa en la imagen en la que se ve su cuerpo transformarse para traer vida al mundo, sino hay otras instantáneas en las que la evolución es ya evidente y su tripita ya no puede ocultar la buena nueva.

Con un espectacular vestido negro, ajustadísimo para destacar cada silueta de su anatomía, Estela Grande ya comienza a presumir de barriguita de embarazada. Una que va a crecer en las próximas semanas muchísimo, especialmente en su caso, al estar a la espera de dar a luz a mellizos. Una realidad que ella misma está tratando de asimilar, pues aún no se lo cree del todo. “A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de querer a alguien… y entonces la vida te sorprende”, escribía para compartir la buena nueva de que está embarazada por partida doble.

“Hoy, te miro y siento que te amo más que nunca. Porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido… todo cambia. Y cuando ese latido se multiplica por dos… ya no hay palabras”, así daba a conocer que estaba embarazada, a la vez que dejaba constancia de lo enamorada que está de su novio futbolista: “Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento. Porque vamos a ser papás, dos vidas que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, tú que ya eras mi hogar, ahora también eres el papá de nuestros dos bebés. La aventura empieza por partida doble. Y el amor también. Gracias por ser tú. Por ser el comienzo de esta nueva historia. La más bonita de todos”.