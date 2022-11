Última hora sobre Alba Carrillo tras romperse el radio: “Está muy mal”

Alba Carrillo no comenzó del todo bien su nuevo trabajo como colaboradora del programa “Fiesta”. Tal y como relató Makoke, la tertuliana sufrió una aparatosa caída en Maquillaje tras engancharse con el cable de un secador, y el golpe fue tan fuerte que incluso se fracturó la cabeza de su radio del brazo. “Al caer se hizo daño en la rodilla y en la muñeca, pero, poco después, notó un dolor fortísimo en el brazo, en la zona del codo”, explicó Beatriz Cortázar, a lo que Emma García añadió: “Aquí estamos preocupados por ella porque su cara era de dolor, incluso se ha mareado, se encontraba muy, muy mal”.

Desde su círculo íntimo llega que Alba Carrillo está “devastada” tras lo ocurrido, y, por desgracia, las últimas noticias tampoco son muy halagüeñas. Su madre, Lucía Pariente, ha compartido la última hora acerca de cómo se encuentra la tertuliana, y de sus palabras se entiende que sigue bastante fastidiada. “Ella está con un castañazo de padre y muy señor mío. De momento ha tomado la medicación y está acostadita. Voy a llevar la cena”, señaló con una hamburguesa en las manos, un capricho que ayudará a su hija a sobrellevar este varapalo.

Alba Carrillo

“Está muy mal”, insiste Lucía Pariente, poniendo de manifiesto el fuerte dolor que siente su hija. Aunque la exsuperviviente atendió amablemente a los medios que preguntaban por su hija, se resistió a responder a las preguntas relacionadas con Santi Burgoa, el ex de Alba Carrillo, a quien la tertuliana acusó en “Ya es mediodía” de haberle sido infiel. Incluso insinuó que también podría haber sido desleal a Vanesa Romero, la actriz de “La que se avecina” con quien mantendría una supuesta relación sentimental.

“Si ella me quiere llamar yo le cuento todas las cosas y le enseño las pruebas… yo de esto ya no quiero saber nada, pero me siento estafada y engañada”, avisó a la intérprete.