Se filtran los estremecedores audios de Carlos “El Yoyas” a su hija de 10 años: “Lo voy a matar”

Carlos Navarro, conocido como “El Yoyas” tras su paso por “Gran Hermano”, sigue en busca y captura por las autoridades. El canario no se presentó en prisión el día que debía ingresar, tras ser declarado culpable de varios delitos, dos de ellos de violencia de género contra su exmujer y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt. Mientras, ella se ha propuesto que la opinión pública sea consciente del infierno que vivió junto a él, y más allá de relatar su historia, ha publicado algunas notas de voz en las que se muestra la cara más agresiva y terrorífica de su ex.

En las grabaciones, Carlos Navarro no solo arremete contra Fayna, sino contra Diego, su padre, a quien grita: “Eres un mierda y un cobarde, y si en algún momento he cogido a tu hija del cuello es porque se lo merecía la asquerosa, y pocas veces la he cogido... Porque es mala y mentirosa, como tú, que sois calaña”. Bethencourt decidió sacar a la luz este terrible audio después de que se publicara una entrevista de el “Yoyas” en el que intentaba excusar su intolerable comportamiento.

Sigue en búsqueda y captura Carlos 'El Yoyas', maltratador condenado a casi 6 años de cárcel. Hay que cerrar a este monstruo YA #APOYOROCIO14D #yoveosálvame pic.twitter.com/OhwFlRvcIK — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 14, 2022

El programa de Cuatro “En boca de todos” también se ha hecho con algunas grabaciones que Carlos “El Yoyas” no solo envió a su expareja, sino que, supuestamente, también habría llegar a su hija, de solo diez años. En los audios, se escucha al canario amenazar de muerte a una persona, probablemente, la nueva pareja de Fayna Bethencourt: “¡Le voy a reventar la cabeza con mis propias manos. Lo voy a matar!”.

De momento, las autoridades han encontrado algunas pertenencias de Carlos “El Yoyas” y se asegura que ya se ha estrechado el cerco. Se espera que puedan dar con él en las próximas horas y que finalmente ingrese en prisión, dando así por acabada la pesadilla de Fayna Bethencourt, aunque siempre deberá cargar con ese duro recuerdo.