Globos de Oro: vestidos románticos para tiempos difíciles

Ni Cate Blanchett ni Zendaya acudieron a la cita con los Globos de Oro, lo que se lo puso muy fácil para destacar en la alfombra roja a actrices como Ana de Armas. De todas formas, la hispano-cubana hubiera resultado candidata a mejor vestida de la noche de cualquier manera gracias a un diseño de Louis Vuitton en el que destacaban una silueta casi de armadura. El diseño resultó ser además uno de los más originales de la noche, donde los tonos empolvados y los volantes se convirtieron en románticos protagonistas, gracias en parte a Gucci. La firma sigue sin director creativo desde el despido de Alessandro Michele, pero eso no impidió que vistiera a una de las estrellas de la noche, Jenna Ortega, Miércoles en la serie de Netflix, con un llamativo y vaporoso diseño. A ella se le sumaron otros destacados nombres como el de Salma Hayek (mujer del propietario de la casa italiana, François-Henri Pinault), Michelle Williams o Julia Garner.

Jenna Ortega FOTO: Rich Polk AP

Ana de Armas FOTO: Jordan Strauss Invision

Salma Hayek FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

En la misma línea de colores y aplicaciones de pedrería estuvieron Jessica Chastain, con una creación de Óscar de la Renta con un dibujo que recordaba a una telaraña, y Margot Robbie, que le fuel fiel a Chanel. Jamie Lee Curtis, por su parte, se decantó por la sencillez de Valentino, con un vestido negro que cubría con una bellísima capa de encaje. La nominada por “Everything Everywhere All at Once” de hecho fue una de las que mejor sabor de boca dejó en esta cita.

Jamie Lee Curtis FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

En el apartado masculino, y también de Valentino, llamó la atención Eddie Redmayne por su original esmoquin en el que destacaba una flor XXL de raso en la solapa. El chico de la noche, Austin Butler, que se hizo con el Globo de Oro por interpretar a Elvis, también obtuvo muy buenas críticas sobre la alfombra roja, con un esmoquin clásico de Gucci.

Austin Butler FOTO: Chris Pizzello Invision

Andrew Garfield FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

Matt Bommer, con chaqueta en terciopelo, y Brad Pitt, salvaron con nota la noche, todo lo contrario que Andrew Garfield, que con un esmoquin en color mostaza se convirtió en uno de los looks para olvidar.