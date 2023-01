El bonito recuerdo que Ágatha Ruiz de la Prada guarda de María Teresa Campos: “Me hizo mucha ilusión”

En los últimos días se ha generalizado entre la opinión pública cierta preocupación por María Teresa Campos. La veterana periodista visitó el hospital hace varias semanas para someterse a unas pruebas rutinarias, y aunque sus hijas aseguraron que los resultados eran mejores de lo que esperaban, reconocieron que su salud se había resentido. Al parecer, la malagueña come poco y se encuentra algo débil, hasta el punto de que no quiere recibir muchas visitas en su casa.

Sobre este asunto se ha pronunciado Ágatha Ruiz de la Prada, que mantiene una relación muy cordial con la familia Campos. “Pobrecilla, pues lo siento en el alma”, ha lamentado la diseñadora, que, además, ha revelado una emotiva anécdota que recuerda con mucho cariño.

“La última vez que fui a ver a María Teresa Campos a su casa, que me hizo una entrevista para una tele que tenía ella o algo así (se refiere a su canal de Youtube, ‘Enredados por María Teresa’), me hizo mucha ilusión porque apareció vestida con un traje mío de hace 35 años. Y esas son las cosas que a mí realmente me emocionan, porque tú fíjate la de veces que se habrá cambiado de casa, de todo, y que aún conserve ropa mía de hace 35 años, fue buenísimo”, detalla Ágatha Ruiz de la Prada. “Pues les mando un beso muy grande”, añade.

De momento, no han trascendido muchas novedades sobre el estado de salud de María Teresa Campos. Terelu y Carmen Borrego velan por su privacidad y evitan el flujo de información en ambos sentidos. Para protegerla de los disgustos, intentan mantenerla al margen de las últimas polémicas que han salpicado a su familia, especialmente de las relacionadas con su chófer Gustavo, a quien ella considera “un hijo” y que han acusado de filtrar detalles a la prensa relativos a su intimidad.