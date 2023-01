El día que Blas Cantó terminó en urgencias tras mantener relaciones sexuales: “Sangraba como un cochino”

El sexo es uno de los mayores placeres que un ser humano puede llegar a experimentar, sobre todo si es junto a una persona amada, pero también tiene sus riesgos. Lesiones, tirones e incluso infartos, son muchos los accidentes que pueden ocurrir en pleno acto, y ni siquiera los rostros conocidos se libran. Que se lo digan a Blas Cantó, que acaba de revelar un desagradable episodio que sufrió mientras mantenía relaciones sexuales. El cantante ha visitado el programa “Martínez y hermanos”, y allí se ha sincerado sobre su dolorosa anécdota.

“Es muy sencillo, se me rompió el pene mucho”, comienza recordando Blas Cantó, ante la atónita mirada de los allí presentes. No, no es que se le partiera en dos, sino que sufrió un desgarro en el frenillo de su miembro. “Cuando eres pequeño, la mamá te tira hacia abajo para que eso de mayor esté bien... Yo eso lo tenía solucionado desde hace muchísimos años, pero yo no sé si fue por eso mismo que dice la pregunta de exceso de pasión, que se me rompió el pene y sangré como un cochino”, continúa relatando el que fuera representante de España en Eurovisión en el año 2020.

El cantante Blas Cantó FOTO: Imane Rachidi EFE

Evidentemente, la pasión se esfumó en ese mismo momento y Blas Cantó terminó en el hospital la velada que tanto prometía: “Me fui a urgencias”.

El cantante siempre ha sido muy reservado con su vida privada y no se le ha conocido ninguna pareja de forma pública, aunque sí se ha pronunciado sobre algunos de sus ex. “Estuve con un chico durante dos años. Dejé todo por él mientras él llevaba una doble vida. Además, tonteaba con todos delante de mí y eso me dolía. Cuando me dejó me enteré de que se había liado con varios estando conmigo. Luego hizo una campaña contra mí, pero yo le he escrito muchas canciones que ha tenido que escuchar en la radio, de fiesta... Espero que esta la baile mucho”, señaló en la presentación de “El bueno acaba mal”, uno de sus temas.