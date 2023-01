La madre de Íñigo Onieva desplaza a Isabel Preysler en la boda de Tamara Falcó

El próximo 17 de junio, la prensa de crónica social tiene una importante cita con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Palacio del Rincón. La pareja se dará el “sí, quiero” tras superar su sonada ruptura, y poco a poco se van conociendo más detalles sobre el gran día. La marquesa de Griñón reveló recientemente que su amigo, el diseñador Juan Avellaneda, la ayudará a confeccionar su vestido de novia, y ahora se han dado a conocer los padrinos que los novios han elegido para las nupcias, y lo cierto es que hay alguna sorpresa...

Teniendo en cuenta su popularidad y lo unida que está a su hija, muchos daban por hecho que Isabel Preysler sería la madrina, pero la “Reina de corazones” ha sido desplazada por la madre de Íñigo Onieva, Carolina Molas, que jugará este importante rol en la boda, tal y como indica la revista “Diez Minutos”. Del mismo modo, la marquesa de Griñón se ha decantado por su hermano mayor, Manuel Falcó, para que sea su padrino en el día más especial de su vida.

Tamara Falcó e Isabel Preysler FOTO: @tamara_falco

Lo cierto es que no es de extrañar que los novios se hayan decantado más por la madre de Íñigo Onieva para que sea su madrina, teniendo en cuenta que Isabel Preysler nunca se mostró muy de acuerdo con la boda. En el cumpleaños de Tamara Falcó, sentenció que “no hace falta” que pasen por el altar, y después de darse a conocer que la marquesa había dado una segunda oportunidad al empresario, la filipina se mostró muy desconfiada. “Mi madre lo que me quiere es evitar el dolor. Me dijo: ‘Tamara, la gente no cambia’. Pero yo pensé: “‘o he cambiado’. Yo sí creo que la gente cambia”, explicó la socialité en “El Hormiguero”.