Dama: “Alto y claro: la reina de la bachata es sevillana”

Muy lejos han quedado ya los tiempos en los que Damaris Abad, más conocida en el mundo de la música como Dama, era reconocida como pareja y posterior ex del cantante asturiano Melendi, al que en más de una ocasión ha calificado como «el amor de mi vida» y al que ya no le guarda rencor por la ruptura. Aunque entiende que el dolor, «que toda persona tiene que pasar cuando se separa, haya llevado a Shakira a lanzar sus «dardos» contra Piqué en forma de canción. Tras abrirse camino en el mundo bachatero latinoamericano con éxitos como «Duele», «El Canto de la Sirena» y «Amor de Verdad», la cantante y compositora sevillana vuelve a la carga con el tema «Adicta» que encierra una potente bachata con sonidos urbanos. Un single que se estrena hoy y que «habla del amor tóxico que te pone en la encrucijada de sucumbir de nuevo a la tentación y continuar dentro de ese bucle adictivo, o hacerle caso a tu amor propio. Transmite, en definitiva, la búsqueda de esa paz mental en medio de ese amor que duele mucho», revela la artista andaluza.

Todos los integrantes de su familia se dedican a este arte. Su hermano Rasel es un reconocido cantante con influencias urbanas y flamencas y su hermano Daniel es músico como su padre, Rafael Abad.

¿Lo de ser cantante, le viene de cuna?

Nunca quise ser otra cosa. En mi casa siempre sonaban los acordes de una guitarra. Siempre, desde que hemos nacido. Y le diría que hasta mi hijo, que ya toca el piano, la batería y el bajo, podría seguir el mismo camino, con un padre y una madre cantantes... Desde niño le recuerdo con sus cascos puestos y acompañándonos a Melendi y a mí de gira. Casi le daba el pecho en el escenario (ríe).

¿Qué es la música para usted?

La música es algo esencial para mí, pero la gente que te apoya es la que te da el fuelle para seguir adelante: mi familia, y en especial mi hermano Rasel, de quien busco su aprobación como hermano mayor y como artista.

También compone sus propios temas. ¿Qué faceta le gusta más la de cara al público o la íntima del estudio de grabación?

El proceso de creación me llena más. Además, esa parte me hace estar más cerca de mi hijo y la parte de cara al público me hace separarme de él. Pero, claro, al final es el público el que te lo da todo.

Una bachata siendo sevillana... ¿cómo no sucumbió al flamenco?

Es mi estilo favorito. Sé que es difícil de digerir, pero no lo pensé. Yo, de niña, he escuchado en casa desde Elvis a Triana… pero siempre me ha tirado la música latina y bailar bachata. De pequeña recuerdo ir con mi madre y mis amigas mayores a locales de salsa a bailar bachata. Mi artista favorito es Romeo Santos, con eso le digo todo. Saqué mi primera bachata hace ocho años y entonces se me cerraron muchas puertas. No era un estilo que se escuchara globalmente como ahora.

¿Qué opina de quienes la califican como «la reina de la bachata»?

Creo que soy una mujer valiente y luchadora en un género musical dominado por los hombres. Pero las cifras me avalan y lo que sí soy es pionera de la bachata en nuestro país. Así que sí, alto y claro, aunque suene paradójico, se puede decir que soy la reina de la bachata y además sevillana (risas).

¿Cómo fueron los comienzos?

Comencé en la música a los 15 años, de la mano de mi hermano Rasel, a quien acompañaba en el grupo «Un par» de fusión de Hip Hop y R&B. El primer tema que compuse como bachata, «Duele», se viralizó y hoy cuenta con más de 15 millones de visualizaciones en YouTube.

Musicalmente, ¿cómo se define Damaris Abad, Dama?

Autodidacta. Solo he tenido un profesor de guitarra pero ha sido en estos últimos años. Mi madre me apuntó unos años en clases de flamenco, pero tanto la voz como el baile es algo que he desarrollado de manera musical, escuchando música y viendo videoclips las 24 horas del día.

¿Quiénes son sus referentes en la música?

Sin duda, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa y Romeo Santos, de quien he sido telonera de sus conciertos aquí en España. También de Marc Anthony. Tengo un recuerdo inolvidable de subirme al escenario de Romeo, mi artista favorito.

¿Con quién grabaría una colaboración?

Con cualquiera de los ídolos que he mencionado, pero en España me encantaría hacerlo con Pitingo. Le propondría una bachata españolizada, aflamencada.

Si en estos momentos hubiera roto con Melendi, ¿le habría dedicado una «sesión» como la de Shakira y Bizarrap a Piqué o se habría decantado por una bachata más sutil?

Creo que en toda ruptura hay un duelo. Y hay que pasarlo. Mi historia de amor con el padre de mi hijo acabó y en su momento hubo rencor. Compuse la canción «Duele» que habla de eso, de la ruptura, el desamor. Pero creo que el caso de Shakira es admirable. Es una mujer superversátil y si ella considera que tenía que escribir estas canciones olé por ella. Es hipócrita pensar que como mujer y como madre, sobre todo como madre, debe siempre actuar de forma impecable para no producir a sus hijos ningún trauma. Pero, ¿quién rompió la pareja? Creo que Shakira es artista, pero también persona, y debe sacar lo que lleva dentro. Es su vida y son sus hijos.

A lo largo de su carrera musical acumula más de 157 mil oyentes en Spotify, más de 22 millones de reproducciones en esta plataforma y más de 68 mil seguidores en Instagram. ¿Dónde está el límite?

No hay límite. Quiero que mi música llegue a todo el mundo. Ahora estoy centrada en mi gira internacional por Latinoamérica y también por Italia donde tengo una acogida espectacular. De hecho el comienzo de gira de «Adicta» será en tierras italianas. Allí hay un nicho tan grande de bachata que desde hace años no paro de trabajar: Calabria, Cerdeña, Sicilia... Creo que lo próximo será una bachata en italiano. Se lo merecen por el cariño con el que me reciben.